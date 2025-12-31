臉書發表新年賀辭 賴總統不忘喊話立院快審預算

賴清德總統在臉書發文向國人拜年；也不忘提醒立院尚未完成2026年度總預算，呼籲儘速排審、盡快上路。（圖：賴清德臉書）

歲末年終，總統賴清德今天（31日）在臉書發文向國人拜年；也不忘提醒立院尚未完成2026年度總預算，呼籲儘速排審、盡快上路。

賴總統先列舉2026年即將上路的新制與福利，提到新的一年中，政府不但要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0」及「AI新十大建設」等重大政策；並計畫透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更為均衡完善。

賴總統感謝行政院長卓榮泰及行政團隊的用心規劃，不過卻因為目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，他也期待立院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

回顧過去一年，賴總統說，台灣面對諸多挑戰，但我們始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，我們也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。

展望新的一年，賴總統說，讓我們彼此祝福、迎接新局；也祝大家跨年平安、新年快樂！（張柏仲報導）