臉書真的老了？男怨FB變乏味好友都發「這1類文章」 眾人揭心酸真相

自從 IG、Threads 等社群平台興起後，臉書逐漸被年輕族群取代，但仍是台灣社群軟體使用排名第二的平台，也是許多人持續愛用的社群之一。近日有一名網友分享，年過40歲後，開始覺得臉書變得相當無聊，好友不是頻頻曬小孩，就是發表瑣碎日常，讓他不禁好奇詢問：「這是正常的嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，他的臉書好友中，約有三分之二多年未更新動態，讓他完全無法得知對方的近況；剩下的三分之一，則多半不是不停曬小孩，就是發表一些瑣碎內容的文章，讓他忍不住直呼「這些跟我有什麼關係？」也因此感嘆臉書變得越來越無聊，直問：「過了40歲覺得 FB 非常無聊，這是正常的嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，「正常，因為你的人生比較乏善可陳，沒辦法炫回去」、「我12歲後就覺得臉書無聊」、「根本就是曬小孩展示器」、「早就沒朋友在看了」、「小孩展示區，超 boring，還有老人幹文區」，也有人持不同看法表示：「小孩不就是近況？你沒興趣不代表他沒分享。」

不過，也有網友建議原PO改變使用方式，像是追蹤自己感興趣的內容，「加入搞笑社團，比朋友的貼文還好看」、「追蹤有興趣的粉絲專頁」、「找自己喜歡的知識類型或公眾人物 follow」、「我都拿來看地方資訊、旅遊情報、娛樂消息，其實還蠻實用的」。

