臉書突見「陳菊黑白照」！ 賴瑞隆發文喊想念花媽

民進黨立委賴瑞隆突在臉書貼「陳菊黑白照」，引發關注。（圖：賴瑞隆臉書）

表態爭取2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，連日風波不斷。繼上周爆出兒子涉嫌霸凌事件後，今（10）日上午突然在臉書粉專貼出監察院長陳菊的黑白照，喊「想念陳菊（花媽）」，遭粉專「不演了新聞台」抓包，嗆「高雄檢警該抓人了吧？」隨後，賴瑞隆在貼文裡加了1句話，引發熱議。

民進黨立委賴瑞隆因兒子在校涉及霸凌案，日前二度召開記者會淚崩道歉，仍止不住輿論熱議。

今天上午他突然在臉書貼出前高雄市長、現任監察院長陳菊年輕時的黑白照，一開始寫下「想念陳菊（花媽）」，並表示「「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，最後註記12／10世界人權日&美麗島事件46週年，引發網友熱議，紛紛關注因病請假多時未到監察院上班陳菊的健康情形。

這則貼文引發熱議後，賴瑞隆隨後改文為「想念陳菊（花媽），願她早日復健完成」，仍維持陳菊的黑白照，但近中午時，這則貼文已經看不到，疑似下架或刪除。