臉書網頁版當機！部分用戶頁面突顯示「無法正常運作」 網怒：完全不能用

【緯來新聞網】今（11日）有不少人在Threads上反映，臉書網頁版出現異常情況，無法順利登入，頁面僅停留在白色畫面，上頭跳出系統訊息「Sorry,something went wrong.Were working on getting this fixed as soon as we can」。許多使用者表示從早上開始便陸續遇到同樣問題，顯示服務運作不穩。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

多名用戶回報，系統同時出現 Error 500 錯誤碼，推測可能與伺服器端處理請求失敗有關。不過也有人發現，切換至 無痕視窗（Incognito Mode）後反而能順利開啟臉書頁面，顯示問題可能涉及一般模式下的快取或登入狀態，使部分使用者遭到影響。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

討論串中許多用戶直呼困擾，不少留言驚呼「臉書當機了嗎？頁版都進不去了」、「臉書大當機」、「很好！臉書大當機了」、「臉書網頁版大當機」，甚至有人半開玩笑說「網頁版進不去了」、「臉書網頁版掛了」反映此次故障影響範圍不小，網友紛紛湧入其他社群平台尋求資訊與狀態更新。

臉書當機。（圖／翻攝畫面）

目前外界正持續關注相關修復進度，官方尚未公布當機原因，後續結果仍待進一步說明。

