臉書被震出 bug ？ 周春米地震貼文驚現「去死」 黃偉哲也曾受害！

27 日深夜宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，屏東縣長周春米第一時間透過臉書發文關心，沒想到臉書自動翻譯功能竟翻譯出「去死」，相關事件也引發大量網友討論。

[Newtalk新聞] 宜蘭外海於 27 日晚間發生芮氏規模 7.0 強震，許多民眾被從睡夢中震醒，第一時間透過社交媒體確認相關訊息。地震發生後，屏東縣長周春米立即在臉書上發布「發生地震，大家平安」的貼文，關心民眾的安全。沒想到，臉書系統卻突然出現 bug ，貼文顯示為「去死！祝大家平安！」，雖然周春米在發現貼文出錯後立刻刪文並發表澄清，但相關貼文仍引發網友激烈討論。

周春米透過臉書發文稱，她在昨天晚上地震發生當下，立即透過臉書發布公開貼文，關注該次地震可能造成的傷害。沒想到，原先「發生地震，大家平安」的貼文卻被臉書的翻譯功能翻譯為「去死！祝大家平安！」，嚇壞許多網友，周春米也在第一時間刪除了相關貼文。

周春米認為，臉書翻譯功能疑似出現系統錯誤，「可能被地震震暈了」，呼籲民眾轉傳澄清貼文，並強調「一切平安最重要」。隨後，周春米也在貼文下方的留言區表示，台南市長黃偉哲先前也曾遭遇過類似事件，推測臉書的自動翻譯功能可能存在系統性的問題。

網友們也補充稱，先前就曾發生過多次類似事件，「但臉書到現在都還沒有針對相關問題進行修復」，質疑臉書營運團隊「很有問題」。另外也有網友開玩笑的表示，在遭受地震驚嚇後又被臉書嚇了一跳，期許年末能一切安好。

