臉書被震暈？周春米發地震文被翻譯「去X」本人澄清了

昨（27）日深夜發生7.0強震，讓不少剛要進入夢鄉的民眾驚醒，大家第一時間除了關心家人的安全，就是拿起手機刷臉書和新聞看看到底發生什麼事。地方首長往往會在第一時間發出平安文，沒想到屏東縣長周春米的粉絲專頁竟然出現錯誤翻譯，她也發聲澄清了。

縣長臉書系統出錯引發虛驚

昨晚11點05分地震發生後，各縣市首長紛紛透過臉書報平安，屏東縣長周春米的官方帳號卻在第一時間發出一則帶有「去死！祝大家平安」字眼的貼文，嚇壞不少在線守候的網友。周春米隨即火速刪除文章並重新發文澄清，她解釋這可能是系統錯誤，或者連系統都被地震給震暈了，原本的發文內容「發生地震，大家平安」。她呼籲大家幫忙澄清誤會，並強調在災難面前一切以平安最重要。周春米也指出，台南市偉哲市長臉書之前也發生類似狀況，是臉書系統翻譯的問題。

貼文一出，掀起一波討論，「我記得上次也曾發生過，臉書為什麼不改？」、「驚嚇又被臉書驚悚一下，年終了一切都安好」、「第一時間總是能得到春米縣長的溫馨問候，我們相信是臉書出錯，完全不會動搖我們對您的支持與相挺，縣長加油」、「一個人這樣，真的可能系統問題，多人這樣，後台真的要注意一下」、「笑死又來了」。

專家深度剖析地震背後成因

針對這起震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的強震，前氣象署地震測報中心主任郭鎧紋於28日提出專業看法。他指出這起地震深度達72.8公里，雖然位置在沖繩海槽附近，但因為震源很深，實際上是屬於菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方的隱沒帶地震，而非沖繩海槽擴張所致。根據氣象署報告，除了南部及離島震度較小外，其餘大部分縣市都感受到4級震度，就連日本沖繩的部分島嶼也觀測到3級震度，顯示這場規模7.0的能量釋放範圍相當廣大。

台日地震帶連動機制不容忽視

郭鎧紋進一步提醒，台灣的地震活動與日本南海海槽具有高度的連動性。他解釋菲律賓海板塊的西北緣從台灣、琉球海溝一直延伸到日本九州與南海海槽，整個邊緣是連動的整體。他曾與日本地震學者進行學術交流，雙方都認同台灣發生的強烈地震可能會對日本南海海槽產生影響，進而引發後續的連鎖震動。這種跨國界的板塊壓力傳遞機制，讓兩地的地震觀測不僅是單一國家的事，更需要跨國緊密配合監測，才能在災害來臨前做好充分的準備。

地震避難三要訣

1.趴下

翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。

2.掩護

醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。

3.穩住

若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。

