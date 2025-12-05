臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵

▲根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta平台詐騙數量第一。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國APP「小紅書」在我國詐騙財損累積超過2億元，我國昨（4）日採取限制接取措施至少一年。根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta平台詐騙數量第一，對此，數發部表示，透過「法律、科技、商業」，不僅建立業者投入防詐的責任，也提供誘因與支援，確保防詐工作能具體落實並持續發揮效益。

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，自113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，但是因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。內政部對「小紅書」發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

廣告 廣告

數發部自113年9月30日建置網路詐騙通報查詢網作為通報疑似詐騙訊息平臺，截至114年11月29日，共接獲疑似詐騙訊息47萬8689則。經各部會審查，確認其中23萬901則是詐騙，已依《詐欺犯罪危害防制條例》通報Meta、Google、LINE、TikTok等平臺下架。

數發部也揭露本周通報趨勢，共接獲1萬329件疑似詐騙訊息，審查後確認5809件為詐騙，較上週下降9.36 %，依平臺別占比觀察，Meta佔90.09%，件數較上週上升11.80 %，第二為詐騙網站8.87%，件數較上週下降67.63 %。

臉書等平台詐騙仍多，數發部回應透過「法律、科技、商業」三管齊下，不僅建立業者投入防詐的責任，也提供誘因與支援，確保防詐工作能具體落實並持續發揮效益，法律面已完成《詐欺犯罪危害防制條例》立法，要求業者進行源頭管理提出防詐作為，包含實施「廣告實名制」、制定及執行「詐欺防制計畫」，並發布「透明度報告」；技術面已建置「網路詐騙通報查詢網」，未來將加強對平臺的監管追蹤，對於納管平臺業者，透過科技手段追蹤詐騙廣告的下架進度進行監控與數位存證，確保平臺業者履行下架義務，有效精進監管效能。另數發部亦將提供相關錯誤態樣等資源，讓業者更加強詐騙內容識別力，並與業者進行AI 打詐方面的技術交流。

另商業面，則結合企業社會責任與市場形象，透過防詐作為提升品牌信任度與社會認同的手段，讓業者在投入防詐工作時，不僅符合法規要求，也能獲得正向商業利益。

數發部表示，已建立LINE「防詐動態警報」官方帳號，不定期發布防詐廣宣貼文，內容涵蓋常見的詐騙手法、如何辨識詐騙訊息等，幫助民眾建立基本的防詐觀念；亦整理詐騙相關數據資料製作成簡明易懂的數據圖表，讓民眾更瞭解當前詐騙趨勢，也規劃「數位逗鎮趣」活動，以寓教於樂的方式推廣資安體驗、數位賦能、AI應用、防詐教育等重要議題。目前已在全臺巡迴12場，累計觸及5025名民眾，另透過活動前後的問卷比對，參與者對數位安全的理解度，從原本的61%大幅提升至88%，展現明確成效。

為集中防詐訊息、減少民眾受害，數產署官網設置「斥詐人生」專區，針對轄管數位經濟相關產業，提供最新詐騙樣態及防詐作為。在「防詐快訊」主題，可以看到目前常見的詐騙話術、了解一頁式詐騙網頁的特徵及每週詐騙關鍵字等；在「現場直擊」主題，陸續以故事案例告訴大家最新的網路陷阱以及防範方式。

數發部提醒，網路詐騙通報查詢網提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙廣告，透過民眾通報與AI偵測技術蒐集可疑網路廣告，由遭偽冒之公眾人物或主管機關協助驗證可疑廣告真偽，並迅速通報網路廣告平臺業者下架涉及詐欺之網路廣告，並將處理進度公告於系統，以利社會大眾提高警覺。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

華航開放空服戴眼鏡！穿運動鞋評估中 虎航也將跟進曝有新制服

9成勞工挺「週休三日」壓力減半 盼薪水不減不損權益

瓦城集團明年釋逾500職缺 廣徵跨產業背景、科技人才