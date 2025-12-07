臉書詐騙更多卻只封小紅書？3關鍵差異全場秒懂：做得好

政治中心／周希雯報導

在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群「小紅書」，被查出光是今年就涉及逾1700件詐騙案、損失金額超過2.4億元，資安檢測多達15項指標不及格；內政部硬起來下令暫時封鎖1年；卻被在野黨質疑是否針對中國，認為Meta旗下社群詐騙更多卻沒被禁用。對此，內政部昨（6日）再度揭開真實關鍵，並曝光過往對其他社群的處置，強調「所有平台一視同仁，沒有例外」，貼文獲得一票民眾力挺，「支持政府打詐，不想再看到任何破碎家庭了！」

「為什麼要對小紅書限制接取？」內政部在臉書發文點出真實關鍵，「因為小紅書拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行。」小紅書不僅涉詐問題持續升高，連國安局檢測的15項資安指標全部不合格，然而「平台經通報仍遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。」政府才依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全，「小紅書不配合，政府只能依法處理」。

至於被質疑不處理其他平台詐騙，內政部也列出數據打臉，從去年8月到今年11月，各大平台在警方通報後積極處理詐騙內容包括，Google下架4472則詐騙廣告、LINE停權 9萬2831個詐騙帳號，Meta旗下社群臉書、IG、Threads共下架 11萬2054 則詐騙廣告，此外依Meta 主動揭露，過去兩年自行移除430萬則詐騙廣告。更重要的是，「這些平台都依法納管、設有法律聯絡窗口，出事找得到人、政府也查得到資料，才能及時保護用戶。」

內政部列出小紅書與其他平台3大關鍵差異。（圖／翻攝「內政部」臉書）

然而小紅書情況完全不同，內政部表示，小紅書不僅經警方多次通報仍無作為，也無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善，因此才依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大；包括Meta過去也因違反廣告實名制，曾被連續裁罰 3 次、合計 1,850 萬元。對此，內政部強調「所有平台一視同仁，沒有例外」，不論是哪家平台只要違規，政府都會依法處置，也會持續要求各平台強化資安、防詐措施，讓大家的個資、金流和上網環境更安全。

內政部表示，小紅書經警方多次通報仍無作為，也無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善。（圖／美聯社提供）

貼文曝光後，湧入不少網友力挺留言，「幹得好～堅持到底」、「支持政府打詐」、「內政部這次做得漂亮」、「限制流量就在唉，想當大陸人的某些人應該要習慣，以後變大陸人YT那些都被禁囉」、「不要讓自己的方便，建立在別人的求助無門上」、「如果小紅書包庇詐騙的行為是可以被允許的，那Meta、Google、Line的聯絡窗口也會撤出台灣，不僅罰錢罰不到，未來也不會配合政府下架詐騙廣告跟帳號」、「我絕對支持政府這樣做，加油」、「違法就是要懲罰」。





