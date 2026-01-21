臉書貼搜索票「洩承辦人員個資」 陳佩琪：該被羈押幾個月我都尊重

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，他的妻子陳佩琪近日不斷在臉書發文，昨(20)日更稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」。不過，有網友發現，陳佩琪把搜索票上廉政署承辦人員的個資通通公開，要求陳佩琪刪除照片並道歉。對此，陳佩琪則把該照片上的個資塗掉，留言稱「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重。」

陳佩琪昨日再度於臉書上發文痛批檢察官把柯文哲當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，並痛罵民進黨「極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，而我們有多悽慘嗎？ 那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看…」。

不過陳佩琪在該篇貼文貼出一張疑似「搜索票」的照片，被網友發現，陳佩琪將廉政署承辦人員的個資，包括手機號碼通通公開，恐已觸犯個資法，網友也留言要求陳佩琪把照片刪除並道歉。

對此，陳佩琪並未刪除照片，而是將照片中承辦人員的個資塗掉，並留言表示「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了， 至於市話轉分機應是公務機， 手機無法確定是否公務機， 我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上， 有人則不會， 我不小心把承辦人員名字露出來 ，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重。」

