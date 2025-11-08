臉書貼「大啖豬肉」照！陳時中宣告豬瘟傳染鏈已斷：達成「本土清零」
[Newtalk新聞] 行政院政務委員陳時中今（8）日透過臉書發文，展示享用國產豬肉的照片，宣示台灣非洲豬瘟疫情已達成「本土清零、『豬』事大吉」的目標。自台中養豬場爆發疫情後，中央啟動15天禁運禁宰管制與防疫措施，成功阻斷本土傳染鏈。他呼籲民眾踴躍購買豬肉，協助市場消化豬隻，支持台灣豬農。
陳時中今天在臉書曬出2張大啖豬肉配米粉湯的照片，並強調台灣非洲豬瘟疫情，經過15天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。並表示在解除禁運禁宰管制後，豬隻恢復拍賣的第一天，整體的市場價格表現堪稱平穩，農業部正持續嚴密監控價格狀況與週期。
陳時中強調，台灣豬是國人的驕傲，是需要大家共同來守護的。他藉此向國人喊話，因為這陣子市場上需要消化的豬隻數量較多，因此，請所有國人朋友能夠踴躍食用和購買，用行動支持本土養豬產業。
針對後續的產業管理與升級，陳時中表示，為了長期確保國產豬肉的食用安全與品質，相關單位已陸續針對豬隻的飼養與販售管理，提出多項精進措施。他說明，這些措施將積極推動養豬產業的升級，目的是確保豬隻的健康和最終肉品的安全。
