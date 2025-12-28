臉書越來越無聊？他怨「剩好友狂曬小孩」 一票人曝原因

許多人坦言隨著年紀增加，臉書變得越來越無聊。（示意圖：shutterstock／達志）

臉書位於台灣社交軟體排名第二，是許多台灣人愛用的社交軟體之一。一位近日表示，年過40後他覺得臉書變得非常無聊，好友不是一直曬小孩，就是發表瑣碎的文章，忍不住好奇「這是正常的嗎？」，貼文曝光後引發許多人共鳴，坦言隨著年紀增長，臉書的動態時報變得越來越無聊，不過也有人認為，可以追蹤自己有興趣的粉專、社團吸收資訊。

原PO在PTT發文指出，他的臉書好友約有2／3萬年不更新動態，他完全不知道好友的近況，剩下1／3不是一直曬小孩，就是發表瑣碎內容的文章，讓他忍不住覺得「這些跟我有什麼關係？」，直呼臉書變得非常無聊，「過了40覺得FB非常無聊，這是正常的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「FB、IG都是老人在用的」、「FB、IG到了大家都在曬小孩的年紀了」、「那是老人跟交易用的」、「大概老花眼了吧？家人有點老花後，手機都很少看了」、「小孩不就近況，你沒興趣不是他沒分享勒」、「曬小孩展示器」、「應該是因為你沒有小孩可以曬吧」、「小孩展示區，超boring，還有老人幹文區」。

不少人則建議，可以追蹤自己喜歡的內容，「你去追蹤有興趣的粉絲專頁」、「找喜歡的知識類別，找公眾人物follow」、「我現在開FB只為了看附近的夜市有什麼攤出來擺」、「加搞笑的社團啊，都發些搞笑的，比朋友的還好看」、「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還蠻有用的啊」、「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」。

