臉書遭匿名賣超燃脂組合是「假的」！ 嘉市農會：已報警調查

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近日臉書Reels出現1則短影音廣告，以嘉義市農會名義，販售羽衣甘藍、牛油果等「超燃脂組合」，讓許多網友心動，紛紛留言詢問「請問要怎麼訂貨？」嘉義市農會鄭重聲明是遭冒名在網路平台販售商品，已經向警方報案，依法追究相關民事與刑事責任，請消費者勿上當受騙。

該短影音廣告主打時下流行的超級食物包含羽衣甘藍、酪梨(牛油果)、奇亞籽等，號稱有燃脂效果，還剪接名人的推薦影片，上百名網友按讚，還有人留言詢價「一盒幾包？」「我要訂貨988元」準備下訂單。

市農會表示，不明人士假冒市農會名義販售商品，這是詐騙，已經報警，承辦員警正持續追查中。

市農會供銷部說明，這不是農會所屬或授權的通路，涉及妨礙名譽及詐騙行為，為維護農會名譽、防止民眾受騙，10月29日已經向嘉義市警察局第一分局北鎮派出所報案，後續配合警方偵辦。

市農會供銷部說明，嘉義市農會僅透過實體分部販售商品，除了上述管道，任何其他來源皆與農會無關，提醒消費者，若有可疑網站、社群帳號或銷售連結，請立即向農會回報或報警處理，共同維護消費安全與權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

