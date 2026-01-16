臉書限動發「殺害總統、國防部長」自認非公開 嘉義男遭送辦

嘉義劉姓男子於社群揚言「殺害總統、國防部長」遭警拘提送辦。（翻攝畫面）

去年底台北市發生跨區隨機攻擊事件，引發社會恐慌，還有不少模仿犯，嘉義警方今（16日）表示，日前接獲通報，一名劉姓男子於社群限時動態揚言「殺害總統、國防部長」，前往位於嘉義中埔民宅拘提，劉男到案後聲稱限動僅好友能看到，目前已被依恐嚇公眾、妨害自由等罪送辦。

台北市捷運台北車站、中山區去年底發生隨機攻擊案釀4死，為防範模仿犯，全台警方加強巡邏、見警率，嘉義警方近日獲報，劉男於個人臉書限時動態揚言「殺害總統、國防部長」，警方不敢大意，隨即成立專案小組蒐證。

警方表示，報請嘉義地檢署指揮偵辦後，14日持搜索票前往劉男住處將人拘提到案，劉男供稱自認限動只有好友能看到，並非對外公開等，警方也曝光當天逮人畫面，只見民宅鐵門打開後，警方對屋內的人簡單說明後，就將劉男帶回，並依恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌送辦。

警方也呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」等心態散布恐嚇言論。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





