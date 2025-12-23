臉書一周破三十三萬觸及 八里萌犬米克斯成功找到家

（記者陳志仁／新北報導）為提升收容動物的曝光度與認養成功率，新北市政府動保處透過多元的管道推廣認養資訊，其中臉書因用戶基數龐大，成為推廣流浪動物的重要平台；八里動物之家近日就因一隻超人氣萌犬「米克斯」，成功掀起社群熱潮，並順利為牠找到幸福歸宿。

圖／八里「米克斯」幸運回歸家庭。（新北市政府動保處提供）

「米克斯」是一隻混有梗犬、臘腸犬等血統的混種犬，毛色偏米白，因此被取名為「米克斯」；牠於今年 11 月初被民眾發現在八里區頂寮二街附近遊蕩，經動保處帶回安置，呆萌的表情、短短的雙腿與大大的垂耳，讓牠一亮相就擄獲眾人目光，活潑又親人的性格，更成為動物之家裡的開心果。

八里動物之家動保員陳姮蓉表示，「米克斯」非常愛撒嬌、親近人群，是相當適合家庭生活的毛寶貝；透過臉書粉絲專頁分享牠的照片與故事，短短一周內即累積超過 33 萬人次觸及、270 次以上分享及逾 3,000 次按讚，網友迴響熱烈，也促成牠迅速被認養。

認養人林小姐分享，先前飼養多年的混種梗犬「超跑」，因年老離世，偶然在八里動物之家臉書的粉絲專頁看到「米克斯」的可愛照片輯，拍攝的手法細膩，把狗狗的表情、神韻詮釋的相當寫實，讓我就像再次見到愛犬「超跑」，於是當下就決定要認養牠。

八里動物之家獸醫師黃勁達指出，只要天氣允許，毛寶貝們都能外出活動，並透過影像與故事呈現牠們的個性，感謝粉絲的分享讓更多生命被看見；動保處長楊淑方也提醒，新北市認養犬貓可享終身免費醫療諮詢與疫苗等福利，歡迎民眾前往公立動物之家，為流浪毛寶貝找一個溫暖的家。

