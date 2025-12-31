臉書「老人才用」？一票人推實用用法：搶到好康

一名網友表示，40歲後滑臉書常覺得無聊，因動態牆上大多是朋友曬小孩或一些與自身無關的貼文，他將其PO上網後引發熱烈討論，有人點出臉書實用的地方，可追蹤社團或粉絲專頁，能獲取旅遊、消費及娛樂資訊，其中一名網友說，他平時會透過臉書社團及粉專，得知各大賣場優惠活動，還因此順利撿到便宜。

原PO近日於PTT發文指出，他的臉書好友中，有2／3的好友已多年未更新動態，另外1／3的人動態內容多半是育兒日常或零碎文章，「過了40歲覺得臉書變得非常無聊，這是正常的嗎？」

貼文曝光後，不少網友表示感同身受，指出自己在臉書剛推出時使用頻繁，但隨著Instagram、Threads等新興社交平台崛起，多數人已將活動重心轉移，直呼臉書是老人才會用。

但仍有不少網友認為臉書仍有實用之處，建議可追蹤各類社團或粉絲專頁，從中獲取旅遊資訊、消費動態或欣賞有趣的影片，讓使用體驗更加豐富，「我都從社團中知道哪個賣場有便宜好康」、「粉絲頁、社團，有志同道合的網友」、「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息，還蠻有用的啊」、「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」、「去追蹤粉專，有些內容很有趣」、「只看旅遊粉專」、「現在都拿來追蹤各領域的投資文，有8成的人都不會在網路上更新生活」。

