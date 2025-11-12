臉書「2功能」走入歷史！母公司Meta：明年2月停止服務
臉書（Facebook）母公司Meta近期發布公告，將停止2項外部社交外掛程式，分別為「讚」和「評論按鈕」，停止時間為2026年2月10日。Meta表示，將會以優雅降級（gracefully degrade）的方式，將外掛程式變為0x0像素（不可見元素）。
Meta指出，隨著開發者平台的不斷發展，他們正在做出策略決策，專注於那些能為開發者和企業帶來最大價值的工具和功能。而此次調整體現了該公司致力於維護一個現代化、高效的平台，以滿足開發者當前的需求，同時也讓他們能夠投資於未來的創新。即將停用的插件則是反映了早期Web開發時代的特徵，但隨著數位環境的演變，2功能的使用量自然也隨之下降。
據了解，將要停止的「Facebook按讚按鈕」，是允許用戶按讚外部的網站內容；「FB評論按鈕」則是啟用外部網站上的Facebook評論功能。Meta表示，上述兩種外掛程式，將在2月10日起以0x0像素（不可見元素）的形式優雅降級，但不會導致已嵌入的網站出現錯誤或破壞，不會對網站其他功能造成任何影響。
Meta最後強調，在明年2月10日前，網站開發者可以選擇移除插件程式碼，獲得更簡潔的使用者體驗，但這完全取決於時間安排和優先級，並沒有強制性。
