臉書、LINE也有詐騙 為什麼只封鎖小紅書？內政部揭1關鍵

近日內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》暫時封鎖小紅書1年。（翻攝自百度）

由於中國知名社群平台「小紅書」因多年未改善詐騙問題並拒絕配合台灣警方打詐，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》於近日啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，暫時封鎖小紅書1年。政策一出，引發部分使用者不滿，質疑其他平台也有許多詐騙問題，為何只有小紅書遭到限制。內政部昨（6日）再度說明，關鍵在於平台「完全不配合」，為了保護民眾的資安與財產安全，政府只能依法處理。

內政部指出，對於詐騙內容，小紅書在警方多次通報後始終未為應、未改善，且無法律聯絡窗口。（翻攝自內政部臉書專頁）

小紅書為什麼被封鎖？

內政部指出，小紅書去年至今已涉入1706件詐騙案件，國安局檢測的 15 項資安指標全數不合格。警方多次通報後，平台未回應也未改善，且無聯絡窗口，放任詐騙內容持續流通，導致受害者求償無門。內政部強調，為了保護民眾的資安與財產安全，政府只能依法處理。

其他平台也有詐騙 為什麼只有小紅書被封？

內政部指出，自去年8月至今（2025）年11月，Google已下架4472則詐騙廣告，LINE停權9萬2831個詐騙帳號，Meta（包含Facebook、Instagram、Threads）下架11萬2054則詐騙廣告，並於過去2年主動移除約430萬則詐騙廣告。這些平台均依法納管，具備法律聯絡窗口並願意配合調查，得以在通報後迅速處理。

廣告 廣告

內政部表示，小紅書的情況與其他平台最大差異就在「不配合」，因此只能依法限制接取，避免詐騙金流持續擴大。官方並強調，各平台皆依同一標準管理，過去Meta因違反廣告實名制也曾遭連續裁罰3次、累計1850萬元。

小紅書未來是否有機會解封？

內政部表示，未來將持續要求平台提升資安與防詐能力，確保民眾個資、金流與使用環境安全；至於小紅書後續是否解封，也將視平台回應與改善情形再行研議。

更多鏡週刊報導

台南女警開單！竟遭男斧頭猛砍 黃偉哲震怒「絕不寬貸」：協助提告

內政部遭質疑為打詐封鎖小紅書1年動機 刑事局駁「依法執行」

禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙