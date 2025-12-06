臉書、Threads詐騙更多 為什麼只封鎖小紅書？內政部解答了

生活中心／倪譽瑋報導

熱門社群小紅書去（2024）年至今涉入1706件詐騙案件，且不配合台灣當局打詐，內政部為此祭出封鎖1年，目前已連不上。然而Meta旗下產品臉書（FB）、IG、Threads去年至今詐騙廣告破10萬、LINE有逾9萬的詐騙帳號，規模皆比小紅書更多，為何只封鎖小紅書？內政部強調，這些平台都有法律聯絡窗口，通報詐騙也會積極處理，小紅書因「多次通報仍無作為」最終才採取封鎖，禁令祭出後，未來也會依該平台回應研議後續處置。

小紅書什麼時候開始封鎖？現在還能用嗎？

4日內政部刑事局拋出震撼彈，中國APP「小紅書」在台灣已累積破300萬名使用者，但資安漏洞與詐騙問題頻傳，平台去年至今涉及1706件詐騙案，但該平台拒絕配合台灣警方打詐，為防詐、強化資安而啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫時封鎖小紅書1年。

小紅書遭政府下令封鎖1年，目前封鎖已展開，從手機、網頁版點擊應會「卡在載入進不去」；本次行動引發民眾正反論戰，一派批評「限制言論自由」、「其他平台也有詐騙」；另一派則認同，「支持政府打詐」、「關鍵點在於不配合」。

若未使用VPN，封鎖期間點開小紅書網頁版（左）、手機版（右）應會卡在載入畫面。（圖／翻攝自小紅書）

小紅書被禁引發批評 內政部強調關鍵在「不配合」

對於各方意見，內政部再進行詳細解說，會封鎖小紅書是因為其「拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行」，國安局檢測的15項資安指標「全部不合格」，但小紅書經通報仍遲遲不改善，也不願依法提供必要資料，因此才依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施。

內政部也舉出，從去年8月到今（2025）年11月，各大平台在警方通報後積極處理詐騙內容，如Google下架 4472 則詐騙廣告、LINE停權9萬2831個詐騙帳號、Meta（FB／IG／Threads）下架11萬2054則詐騙廣告，更主動揭露過去兩年自行移除 430萬則詐騙廣告。

LINE、臉書詐騙仍存在 為何沒被禁？

內政部強調，所有平台一視同仁，沒有例外，Google、LINE、Meta都有依法納管、設有法律聯絡窗口，「出事找得到人、政府也查得到資料，才能及時保護用戶。」

但小紅書的情況完全不同，經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善「小紅書不配合，政府只能依法處理」，因此祭出1年的停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。

資料來源：內政部

