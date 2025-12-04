臉書、Threads、IG涉詐最多「卻只禁小紅書」？ 沈伯洋點出關鍵：不能查

小紅書。（圖／達志／美聯社）

內政部昨（4）日宣布，「小紅書」APP因資安檢測15項指標均未合格，近兩年更涉及1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，即日起將封鎖1年。然而，依數發部資訊顯示，我國詐騙媒介前三名依序是臉書、Threads、Instagram，引發民眾質疑。對此，民進黨立委沈伯洋強調，小紅書並未回覆有關打詐的要求，最關鍵的問題是「不能查」。

知名胸腔科醫師蘇一峰在Threads發文表示，小紅書由於涉詐造成財損逾2億元，因此「太可惡封鎖一年」，結果太子集團詐騙4600億，卻能「沒事交保笑一笑」，讓他無奈直呼「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心」。

針對這番言論，民進黨立委沈伯洋在底下留言回應，「拿太子集團類比真的不倫不類！」太子集團能夠被偵辦，就是因為「能夠查」，才能夠繼續討公道，但小紅書的問題是「不能查」，這家公司不提供執法單位資料，「顏色不是核心，例如，TikTok事實上有配合提供資料。」

沈伯洋也曾指出，「小紅書不回覆國家對於打詐的要求。其他的平台，包含Tiktok，都有回覆，並且遵守法規」、「臉書有回覆打詐的要求，而且臉書的15資安檢測沒有小紅書那麼離譜」。

沈伯洋回應。（圖／翻攝自Threads）

事實上，內政部曾強調過，之所以對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取之命令，是由於執法機關無法依法調取必要資料，這會讓偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，又因無法管轄，被害人將求償無門。

內政部表示，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

內政部說，今年10月14日曾透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

