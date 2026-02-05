臉書22歲了！還記得種菜嗎？祖克柏「從哈佛宿舍走向AI新紀元」 回顧改變世界的社群傳奇

現代Facebook藍色logo（左圖），對照2004年剛上線時的「TheFacebook」個人頁面（右圖）。（翻攝臉書）

全球最大社群媒體平台Facebook（臉書）在4日迎來成立22週年。這項由 Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）於2004 年在哈佛大學宿舍創立的服務，最初只限哈佛學生使用，卻在短短數年間迅速擴張，如今徹底改變人類的社交和數位生活樣貌。

祖克柏在臉書22歲這天，於臉書貼出第一代「TheFacebook」的頁面，發文：「Facebook生日快樂！」更在另一篇貼文中直呼「22年過得真快」。他也分享Spotify播放清單，標題為「2004 Facebook coding jams」，收錄他當年在哈佛宿舍開發Facebook時，反覆播放的歌曲。

祖克柏在臉書成立22週年之際，分享自己2004年在哈佛宿舍寫程式時反覆播放的歌單。（翻攝Spotify）

從哈佛宿舍到30億人連線 誰還記得最初的「TheFacebook」？

回顧2004年2月4日，年僅19 歲的祖克柏與室友克里斯休斯（Chris Hughes）、達斯汀莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）及好友愛德華多賽弗林（Eduardo Saverin）共同推出名為「TheFacebook」的線上平台，一開始的初衷，只是讓大學生建立個人檔案、分享照片和基本資訊，以便交友。

2004年2月推出的「TheFacebook」初代登入畫面，最早僅開放哈佛大學學生使用，主打校園交友與個人檔案建立。（翻攝臉書）

沒想到，平台幾天內就吸引數千名學生註冊，隨後更擴張至耶魯、史丹佛、哥倫比亞大學等美國名校。2005年，平台更名為「Facebook」，逐步開放給高中生和擁有公司信箱的使用者。2006年則全面對全球13歲以上民眾開放，從此成為真正意義上的「全球性社群網路」。

如今Facebook每月已超過30億活躍用戶，每日活躍用戶更達數十億規模。起初家人與朋友會在臉書分享生活點滴，種菜、偷菜、養魚、玩心理測驗⋯⋯如今它已成為新聞傳播、商業行銷、政治運動與全球社群串聯的核心工具。

2004年，年僅19歲的祖克柏在哈佛大學宿舍內寫程式，開發日後改變全球社交模式的Facebook。（翻攝X@JonErlichman）

從社群帝國轉向AI新戰場 祖克柏能再次定義下一個時代嗎？

Meta近年透過收購Instagram、WhatsApp等方式，建構龐大的社群生態系。2021年公司母體正式更名為「Meta Platforms」，代表祖克柏將戰略重心轉向元宇宙、虛擬實境（VR）和人工智慧（AI）等技術。

祖克柏近來將焦點放在AI發展上，他在2026 年初的財報會議中，預測「2026年將是AI大幅加速的一年」，Meta將推出更多AI模型與產品，大舉投資基礎設施，並發展代理式商務（agentic commerce）等創新工具，目標讓AI徹底改變公司運作和使用者體驗。儘管平台面臨假訊息、隱私爭議與內容審核挑戰，Facebook仍持續主導數位時代話語權。

