臉書AI假影片稱法國政變 馬克宏促下架遭Meta拒絕

AI生成影片假新聞(2025.12.9)顯示，「目前非官方來源的訊息指，法國一位身分不明的上校，發動了政變，企圖推翻艾曼紐爾馬克宏。」

AI生成影片假新聞(2025.12.11)指出，「巴黎現場的報導，局勢仍在持續進展當中，如各位看到的，上校的支持者攻佔了街頭。」

這兩則分別在9號與11號，出現在臉書的假新聞短影片，觀眾若不進一步查證，很容易就被呼嚨過去。看似非常"真"的新聞特派員，拿著有媒體標示的麥克風，在艾菲爾鐵塔前"揭露法國發生了軍事政變"，身後不僅有全身武裝的軍人出現，空中還有軍用直升機飛過，專業新聞攝影想拍都不見的湊得到的"關鍵鏡頭"，他們居然都拍到了，還煞有其事的做「現場連線報導」。

難怪一下子就締造1300萬的觀看次數，就連非洲友邦的國家元首都誤以為真，憂心忡忡的以簡訊詢問馬克宏，關心他的安危。

法國總統馬克宏，「一則臉書訊息問，"親愛的總統閣下"，"法國發生了什麼"，"我非常擔心"。」

馬克宏收到訊息後，一開始覺得這荒謬的假新聞內容可笑到了極點，並隨即要求執政團隊調查，並向臉書母公司META舉報，要求下架這些明顯引發混亂的假新聞，得到的回覆是「這不違反平台使用規範，拒絕刪除」。

法國總統馬克宏，「當我們發現明顯的假新聞，破壞性力量危害公共安全時，必須有權予以刪除。」

這些假新聞影片就這樣在臉書上掛著，直到17號早上才被清除。馬克宏前一天在馬賽出席媒體讀者座談會時，特別以這個例子來說明嚴加規範數位媒體，及有必要禁止青少年使用社群網絡的重要性。