臉沒洗乾淨，擦再多保養品也沒用！醫揭「正確洗臉法」水溫●●度最好
肌膚保養最基本的步驟就是洗臉，但多人卻常抱持「有洗就好」的心態。《優活健康網》特選此篇，皮膚科醫師呂佩璇提醒，正確洗臉是肌膚保養的第一步，基礎若沒做好，再多保養也徒勞，還會造成皮膚乾癢、敏感或長痘，也要避免因過度清潔或洗臉方式錯誤所致，建議洗臉水溫25～30度間最剛好。
最近怡苓發現額頭上冒出了很多青春 痘，起初她不以為意，認為是因為每天早 出晚歸，熬夜而生的痘痘，過一陣子就好 了，但是痘痘愈長愈多，她才趕緊抽空去看皮膚科。經醫師檢查後才發現，是因洗 臉時沒有把額頭、髮際等部位洗乾淨，才長了青春痘。
洗臉這個動作，對大多數人來說都不是 一件陌生的事，早晨醒來洗一把臉，昏昏 欲睡時掬一把冷水醒醒神，順便沖洗被灰 塵覆蓋的臉龐，若是依照習慣，我 們每天至少會洗臉2次以上，但是你能保證，你的臉真的有洗乾淨嗎？
臉沒洗乾淨擦保養品沒用
很多女生的梳妝台上瓶瓶罐罐一大堆， 說起保養或是化妝各有各的法寶，但對於皮膚最基本的保養——洗臉，卻是抱著 「有洗就好」的心態敷衍了事。皮膚科醫師呂佩璇表示，正確洗臉是肌膚保養的入門法則，若基礎沒做好，不管用什麼保養品，都只是「做白工」。
呂佩璇指出，在門診中常有皮膚敏感、 乾癢或額頭處冒出許多青春痘的患者來諮詢，診斷後才發現這些患者多是因過度洗臉或洗臉方式不正確造成。其實，洗臉雖然是家常便飯的動作，卻有許多「眉角」需要注意，不然很可能會「有洗等於沒洗」，甚至有「愈洗皮膚狀況愈差」的狀況發生。
洗臉水溫25～30度間最剛好
網路上常看到網友建議用熱水洗臉，因 為熱水可以洗去油脂，也有人說用冷水 洗，能緊縮臉部毛孔，究竟洗臉的水溫是幾度最為理想呢？人體的肌膚原本就有一層保護性的油脂，每天都用熱水洗臉，會 將油脂完全破壞，皮膚少了油脂的保護，很容易出現泛紅、脫皮、癢感等敏感症 狀。
而用溫水洗臉，水溫常常會愈洗愈熱，為了避免皮膚敏感或傷害，將洗臉時的水溫控制在25～30度間，是最剛好的溫度。
泡沫愈多不代表清潔力愈好
部分民眾存有一個迷思，認為泡沫愈密、愈多，清潔效果就愈好，但這是錯誤的想法。洗臉產品會不會起泡，影響的是與肌膚的摩擦力，並不會影響清潔力， 不會起泡的商品並不表示清潔效 果較差，主要是看其所添加的成 分。
每個人的皮膚狀況都不盡相同，就算同樣都是中性膚質，膚況也會有所差異，最重要的是洗臉後的感 覺，只要覺得洗後清爽、乾淨、不 緊繃，就是適合自己的產品。
別忽略邊角清潔避免藏汙
很多人在洗臉時會忽略邊邊角角的地方，例如髮際、鼻翼、唇 週、頸部、耳前等地方，未徹底清潔或殘留洗面乳的泡沫，長期累積下來，很容易引起皮膚問題。尤其長髮或瀏海的人，在洗臉前最好用髮夾或髮圈將長髮束 起，露出頸部與下巴，同時使用髮箍或髮帶將瀏海固定，以露出完整額頭，方便確認這些隱藏區域的髒污及肥皂泡沫，都要沖洗乾淨。
正確洗臉9步驟避免肌膚鬧事
將頭髮、瀏海固定、束起，以露出完整 的額頭、下巴及頸部。
洗淨雙手，用25～30度的水潤濕全臉。
將約1個10元銅板大小份量的洗面乳置 於手掌上。
加一點冷水到洗面乳上。
在手上順時針均勻地搓出泡沫（有些商 品不會起泡，只要搓開均勻即可）。
順著額頭、鼻樑、太陽穴、雙頰、眼 皮、鼻翼、唇週、下巴、頸部等部位，由 上而下、以畫圈方式輕柔按摩，並清除臉 上髒污。
約1分鐘後，以25～30度水溫的水，將 臉上洗面乳沖洗乾淨。
照鏡子確認髮際處、下巴、頸部等泡沫 都有沖掉。
用面紙將臉上的水以按壓的方式擦吸乾 淨。擦上基礎保養品或防曬乳液等。
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：洗臉要用熱水or冷水？ 皮膚科醫解答「洗臉地雷」：小心保養品都白擦了）
