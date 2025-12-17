臉現2徵兆與壞膽固醇過高有關？醫師揭心血管、中風風險

從臉部狀況也可以看出心血管疾病發生的風險嗎？有醫師指出，如果出現「耳垂摺痕」或「眼周有黃色斑塊」，可能與體內壞膽固醇過高有關，恐怕會增加心肌梗塞、中風等風險。

有醫師指出，警訊之一就是「耳垂上的摺痕」，耳垂上這條傾斜45度角的線便是「冠心溝」，當心臟冠狀動脈硬化，導致身體末梢血管不通暢，耳垂組織就會缺氧、萎縮，容易形成皺紋。

警訊之一就是「耳垂上的摺痕」。圖／台視新聞

不只耳垂，還有「眼睛周圍的黃斑塊」也是警訊，當體內壞膽固醇過高，形成的脂肪斑塊會沉積在皮膚，多半會出現在眼瞼部位。一旦有這些現象，恐怕會提高心血管疾病發生的風險。另外醫師還指出，像是皺紋變多、全身或眼睛浮腫、看起來每天都很疲憊、腳水腫等等，這些都跟心臟疾病有關。

「眼睛周圍的黃斑塊」也是警訊。圖／台視新聞

醫師強調，就算身材苗條、天天運動，外觀體態看起來正常，但體內也可能壞膽固醇過高。一旦出現頭暈、脖子緊等症狀，建議就醫檢查，避免心血管疾病危機。

