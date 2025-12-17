臉皮比鈑金厚？台中好市多遭「硬插」 員工出手神救援

（記者許皓庭／台中報導）台中北屯好市多（Costco）每逢假日人潮眾多，停車位一位難求，近日卻發生一起離譜的搶位糾紛。一名女網友指控，正準備倒車停入車格時，竟遭後方一輛深色休旅車從側面「斜插」硬搶，雙方僵持不下。最終經賣場人員介入協調並另行安排專屬車位，才順利化解衝突。畫面曝光後引發網路熱議，網友看完影片一面倒砲轟插隊駕駛「太沒品」。

臉書粉專「爆料公社」轉發該名女網友的影片，還原事發經過。當時白車駕駛已依照規矩打方向燈示意，正準備倒車入庫，沒想到後方一輛深色休旅車突然加速斜切而入，車頭直接卡進車格內，試圖強行佔據。白車副駕駛座女子見狀相當傻眼，隨即下車與對方理論，當場連珠炮質問：「有人這樣停車的嗎？」並氣憤向對方表示願意在現場耗下去。

面對女子的質問，深色休旅車駕駛選擇採取「冷處理」，不僅未下車說明，也拒絕移動車輛，雙方在停車場內僵持超過 5 分鐘。好市多賣場人員獲報後趕抵現場處理，雖然工作人員向當事人表示，現場難以判定先來後到，且賣場無公權力強制驅離該輛休旅車，但為了不影響顧客假日的購物心情，員工主動貼心協助白車，引導至其他預留車位停放，以高EQ的服務平息了這場紛爭。

事後原 PO 發文感嘆，現場車輛都是安分守己排隊等候，卻偏偏遇到這種認為自己沒錯的人，「既然您（深色車）覺得您沒錯，那我只好放上網路讓大家看看」，同時她也特別感謝好市多員工的暖心協助，讓他們不要因為這種插曲破壞假日出門的好心情。

影片在網路上傳開後，休旅車駕駛的行為引發眾怒，大批網友紛紛留言撻伐：「這種插隊法實在有夠白爛」、「真的太丟臉，以後誰敢坐他的車」、「人不要臉天下無敵」、「臉皮真厚，比車子的鈑金還厚」、「這種投機取巧的人若是得逞，以後只會變本加厲」、「換作是我絕對不讓，直接叫家人下去買東西，留駕駛跟他耗」。

