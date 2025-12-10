臉紅紅「蘋果病」又出現 醫示警：症狀易忽略家長要注意

傳染性紅斑症（俗稱「蘋果病」），會導致典型的「臉頰像被打了一巴掌」的鮮紅斑疹。（翻攝自photo-ac）

近來日本多地爆發大規模傳染性紅斑症（俗稱蘋果病），患者數創下25年來新高。兒科醫師徐嘉賢也在臉書粉絲專頁分享，蘋果病症狀跟一般的感冒類似，所以經常被忽略，提醒家長若發現孩子兩側臉頰變紅腫一定要再多加留意。

蘋果病是什麼？

「蘋果病」的病原為微小B19病毒parvovirus B19，會導致典型的「臉頰像被打了一巴掌」的鮮紅斑疹，兒科醫師徐嘉賢在臉書粉絲專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」上分享，最近門診中就遇到兩例類似蘋果病的病例。原本是因皮膚長疹子前往就醫，起初以為是蕁麻疹，仔細觀察後才發現小女孩的臉頰上有「感覺像被打了兩巴掌」的紅疹。

和紅斑性狼瘡有關嗎？家長應注意哪些警訊？

徐醫師提醒，傳染性紅斑症跟名字容易混淆的紅斑性狼瘡不一樣，並不是會傳染的紅斑性狼瘡；它的症狀跟感冒類似，引起的臉頰紅腫也容易被忽略，所以家長若是發現孩子臉頰兩側變紅，別急著以為只是凍傷或過敏，也要留意可能是蘋果病感染所致。

