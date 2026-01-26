臉紅、流鼻水⋯蘋果病「微小病毒B19」是什麼？醫示警「4症狀」要小心
台中市一名11歲女童，因感冒症狀持續近一個月未癒，外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，搶救後仍因嚴重心臟衰竭宣告不治，後續傳出檢驗後發現，女童體內呈現「微小病毒B19」陽性。醫師表示，B19病毒確實可在極罕見情況下導致孩童重症甚至致命，但多數感染屬自限性輕症，家長無須過度恐慌，應正確認識疾病、提高警覺並掌握就醫時機。
雙頰紅疹當心「蘋果病」
台北市立聯合醫院婦幼院區小兒心臟科主治醫師黃怡榛指出，微小病毒B19引發的傳染性紅斑症（Erythema inrectiosum）又稱為「第五病」（nfth disease），在日本則被叫做「蘋果病」，是一種兒童常見的出疹性傳染病。
以下為常見症狀：
雙頰紅疹
輕微發燒
流鼻水等類感冒表現
黃怡榛表示，台灣大約每10餘年才會出現1次小規模群聚感染，平時僅零星病例散發，而免疫正常的兒童幾乎能自然痊癒，只有極少數高危族群會因病毒影響紅血球或心臟功能，產生嚴重併發症。
B19病毒恐引發心肌炎
黃怡榛指出，過去研究顯示，B19病毒可感染心肌細胞，進一步導致病毒性心肌炎，但發生機率極低，根據國際研究統計，兒童病毒性心肌炎每年每10萬人約1～2例，其初期症狀常類似感冒或腸胃炎，若在感染初期或康復期間出現以下症狀，應提高警覺：
無明顯原因的呼吸急促或氣喘。
心跳過快、活動力下降、極度嗜睡或虛弱。
胸悶胸痛、臉色蒼白、冒冷汗。
短暫昏厥或意識改變。
黃怡榛呼籲，孩子若突然表現異常應立即就醫，必要時撥打119送醫，在心肌炎進展到休克前的「黃金時間」及早介入，是提高存活率的關鍵。
治療以支持療法為主
黃怡榛指出，目前尚無針對B19病毒的特效藥或疫苗，治療僅以支持療法為主，醫療團隊會依症狀採取強心、利尿或葉克膜等循環支持措施，若能及時接受治療，多數仍有良好預後；但是即使順利康復，仍須定期追蹤心臟功能，觀察是否有後遺症如心律不整或心臟擴大等情形。
對於家長擔心孩子感染，其實無需過度緊張，應落實以下3點預防與應對措施：
維持良好衛生習慣：勤洗手、戴口罩、避免孩子接觸感冒病患。
觀察病程變化：發燒超過3天、食慾精神明顯變差或出現特殊紅疹時，建議就醫。
出現心臟相關症狀時應緊急就醫：如異常喘、胸悶胸痛、臉色蒼白、昏厥等情況。
黃怡榛強調，B19病毒確實可在極罕見情況下導致孩童重症甚至致命，但多數感染屬自限性輕症，家長無須過度恐慌，只要及時辨識與就醫，多數孩子都能健康恢復、平安長大。
狹心症是什麼？狹心症和心肌梗塞一樣嗎？醫教症狀、治療、預防一次看
心肌梗塞年輕化！醫教「心肌梗塞症狀」1表速測：持續●●分鐘快就醫
