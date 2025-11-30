KingNet 國家網路醫藥

臉與脖子竟是大腦「排水口」？每天5分鐘按摩促進大腦排毒

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌

最新《Nature》2025 研究揭示，腦脊髓液排出不僅依靠深層血管與淋巴系統，臉部與脖子淺層淋巴管也是大腦重要「排水口」。研究顯示，臉頰與脖子輕度按摩 5 分鐘，可將腦脊髓液清除效率提升 2 倍，延長至 20 分鐘效果更佳，高齡個體的腦排毒功能甚至可恢復到年輕狀態。此外，日常咀嚼、說話與吞嚥也可促進腦脊髓液流動。這項發現提醒我們，透過非侵入性的臉部與脖子按摩，不僅能改善腦循環，也有助於失智、腦霧等認知退化的輔助保健。

韓國與美國團隊最新發表於 《Nature》2025 的研究，利用螢光示蹤技術，揭示腦脊髓液並非僅透過深層血管或淋巴排出，而是能經由：

  1. 腦底部淋巴管

  2. 經過眼眶、鼻腔與硬顎的淋巴網絡

  3. 最後流向下巴與頸部的淺層淋巴管，進入下頷下淋巴結

換句話說，臉與脖子就是腦部的「排水出口」。

溫柔的力量：輕按摩 5 分鐘，清除力提升兩倍

研究團隊模擬日常動作（洗臉、刮鬍、塗抹保養品），發現：

  • 臉頰與脖子輕度按摩 5 分鐘 → 腦脊髓液排出量提升超過 2 倍

  • 延長至 20 分鐘 → 效果更顯著

  • 高齡老鼠（約人類 80 歲以上） → 經按摩後腦脊髓液清除功能幾乎恢復到年輕狀態

這表示，即使到了高齡階段，大腦的「排毒系統」仍可被重新啟動。

咀嚼、說話，其實也是「腦排毒運動」

研究也指出，硬顎周邊的淋巴管與腦脊髓液通道相關，意味著：

  • 咀嚼（吃東西）

  • 說話（口腔肌肉運動）

  • 吞嚥

這些日常行為本身，就可能具備促進腦脊髓液流動的效果。

對健康管理的啟發

這項研究提醒我們幾件事：

  1. 非侵入性療法：無需藥物或手術，就能改善腦循環。

  2. 日常保健：臉部清潔、塗抹保養品時，多花幾秒順著鼻翼、臉頰往下輕撫至脖子，可能就是一種「腦排毒按摩」。

  3. 失智與腦霧的輔助防護：未來可望成為認知退化、阿茲海默症、腦霧的輔助介入手段。


