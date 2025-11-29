臉色不再灰！秋冬3步驟也能氣色滿點
第一步：潤燥飲食
秋天最怕乾，所以要多吃「潤」的東西。白木耳甜湯、蓮藕排骨湯、蒸梨蜜都是好選擇。水果推薦梨、葡萄、柚子；蔬菜就吃菠菜、冬瓜、蓮藕。少炸物少辣椒，這樣皮膚才不會乾又紅。
第二步：運動暖循環
天氣冷大家都懶得動，但氣血不通，臉色再白保養也沒用。建議每天30分鐘快走、慢跑、瑜伽都行。流一點汗，促進代謝，皮膚自然會亮起來。運動完記得補水＋保濕，避免「運完臉爆乾」。
第三步：全身護理
洗澡後三分鐘內擦乳液是關鍵黃金時間！乾燥區域（手肘、膝蓋、小腿）可以用乳木果油或身體霜加強。週末有空可以泡腳或溫熱泡澡，讓血液循環變好、放鬆又助眠。
加碼Tips：
• 睡眠一定要夠！皮膚修復期在晚上11點～2點。
• 室內濕度保持50%左右，太乾肌膚會「默默流失水分」。
• 每天微笑一下，讓臉部表情肌動起來，氣色自然紅潤。
只要內外兼顧、持續三週，你會發現：不用濾鏡，氣色就能自帶光。秋冬真的不是暗沉季，只要方法對，美會越來越明亮。
其他人也在看
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 1 週前
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
韓國空姐推薦美白方法：維他命C + 穀胱甘肽吃出透亮感藝真認為，內在調理與外部保養同等重要。她每天都會固定補充維他命C，幫助抗氧化與提亮膚色；此外，她也跟隨身邊朋友的腳步，補充穀胱甘肽，這有助於代謝黑色素，讓膚色看起來更均勻淨白。透過持續的營養補充，為肌膚打好...styletc ・ 18 小時前
不用跑醫美！盤點4款「院線級」保養神物：未來美PDRN、舒特膚肽金瓶、利特愛用安瓶，在家也能養出水光肌
術後修護神隊友：MIRAE未來美 PDRN 麗珠肽修護新生乳如果妳是醫美常客，或是肌膚正處於敏弱不穩定期，這款絕對是必備！未來美與韓國首席醫美集團合作，繼爆紅的針管精華後，再推這款集結四大王牌成分的新品。它含有超高濃度的20,000ppm 鮭魚 PDRN、獨家REJUTIDE® 麗珠肽、牛...styletc ・ 21 小時前
中醫也有美顏針 多吃這些可再生華髮
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：美顏針治療頭髮稀疏／林在裕主任提供 35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。擔心掉髮症狀會惡化好醫師新聞網 ・ 1 天前
拒絕大媽體態！日本51歲美魔女擁有名模身材，透露放鬆「頭皮這裡」對抗老超有幫助，加碼睡前揉腹照樣有少女腰
和田裕子保養方法：30歲開始的「內服抗氧」投資和田裕子的透亮肌膚並非憑空而來。她深知氧化是衰老的元兇，因此從30歲開始，就養成了攝取營養補充品的習慣。她每天固定補充維生素C、維生素E以及芝麻素。維生素C與E是經典的抗氧化搭擋，能幫助肌膚抵禦自由基；而芝麻素則有助...styletc ・ 1 天前
1500元以下耶誕禮物推薦！實用不踩雷 TOP3：美妝蛋、玫瑰保養組、人氣香氛保濕禮盒一次收
1500元以下聖誕禮物超值嚴選 TOP31 Beautyblender 原創美妝蛋—節慶無瑕美肌三件組（1090元）底妝是派對季最容易出狀況的部分，浮粉、卡粉、鼻翼脫皮往往一到室內燈光就全現形。粉撲界的愛馬仕Beautyblender 推出的節慶限定組，把上妝、補妝、清潔一次整合，讓妝感...styletc ・ 2 天前
2025秋冬彩妝速報：黑五折扣超殺專櫃唇膏、腮紅75折起！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁黑五優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
皮膚科藥廠進軍抗老保養市場 邀謝欣穎分享年輕秘訣
民視新聞／綜合報導全球最大皮膚科藥廠進軍抗老保養市場，推出醫學級抗老產品，現場還特地請來戲劇女神謝欣穎站台，公開他在4K鏡頭前年輕的秘密。有70多年歷史的護膚品牌，始終以科學實證為基礎，專為敏感性皮膚研發溫和高效的保養品，這回首次進軍抗老保養市場，就推出新的秘密武器，緊緻賦活精華，和眼部精華等產品，都利用胜肽新科技，協助抗老修復，就連緊緻賦活潔膚水都採用微分子三效潔膚科技，一抹卸除彩妝防曬淨膚，同時有24小時長效保濕，讓忙碌的上班族節省不少時間！原文出處：皮膚科藥廠進軍抗老保養市場 邀謝欣穎分享年輕秘訣 更多民視新聞報導「AI仿胡漢龑賣貨」上百人受騙 吊車大王怒喊：超扯！謝欣穎單身後突發感性文 曬出「性感內著照」引網熱議澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益民視影音 ・ 1 天前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 10 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 21 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前