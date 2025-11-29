臉色不再灰！秋冬3步驟也能氣色滿點

（圖／Pixabay）

想讓皮膚亮、氣色好，不只是擦什麼、吃什麼，更要讓整個人「循環起來」。秋冬「氣色養成」就 靠飲食＋運動＋護理三步驟！





第一步：潤燥飲食

秋天最怕乾，所以要多吃「潤」的東西。白木耳甜湯、蓮藕排骨湯、蒸梨蜜都是好選擇。水果推薦梨、葡萄、柚子；蔬菜就吃菠菜、冬瓜、蓮藕。少炸物少辣椒，這樣皮膚才不會乾又紅。





第二步：運動暖循環

天氣冷大家都懶得動，但氣血不通，臉色再白保養也沒用。建議每天30分鐘快走、慢跑、瑜伽都行。流一點汗，促進代謝，皮膚自然會亮起來。運動完記得補水＋保濕，避免「運完臉爆乾」。

廣告 廣告





第三步：全身護理

洗澡後三分鐘內擦乳液是關鍵黃金時間！乾燥區域（手肘、膝蓋、小腿）可以用乳木果油或身體霜加強。週末有空可以泡腳或溫熱泡澡，讓血液循環變好、放鬆又助眠。





加碼Tips：

• 睡眠一定要夠！皮膚修復期在晚上11點～2點。

• 室內濕度保持50%左右，太乾肌膚會「默默流失水分」。

• 每天微笑一下，讓臉部表情肌動起來，氣色自然紅潤。





只要內外兼顧、持續三週，你會發現：不用濾鏡，氣色就能自帶光。秋冬真的不是暗沉季，只要方法對，美會越來越明亮。