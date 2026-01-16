臉蛋不一樣了？51歲林志玲近況曝光 遭嫌不像本尊：眼睛變小

娛樂中心／蔡佩伶報導

「台灣第一名模」林志玲嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後育有一子。近日，掀起討論的是，林志玲保養品代言近況照，遭指臉蛋變得不太一樣。

林志玲日前釋出代言保養品的廣告影片，在畫面中她身穿一件平口禮服，辣露香肩以及美背，瞬間贏得眾人目光，而林志玲雖然已經51歲，不過肌膚狀態依舊吹彈可破。

不少網友見狀也稱讚林志玲「凍齡女神」、「狀態真的好好」，但有部分網友則認為不像林志玲本人，「面相變了」、「眼睛怎麼好像小了」、「是不太一樣了，額頭飽滿了」，甚至有人認為撞臉港星莫文蔚。

林志玲遭嫌臉蛋變樣。（圖／翻攝自微博）

