臉蛋天才蒙塵 車銀優涉逃稅200億軍中發文認錯 ：承擔應盡的責任
涉嫌「200億韓元（約4.3億新台幣）級逃稅疑雲」的韓國「臉蛋天才」車銀優（本名李東民）今（26日）公開長文道歉。目前仍在軍中服役的他承認，自己在履行納稅義務上的態度不夠嚴謹，表示將誠實配合後續稅務調查，接受官方最終裁定並承擔責任。事件爆發後4天，傳出車銀優聘請曾為NewJeans 辯護的律師團隊，而這篇道歉文也讓原本堅信偶像清白的粉絲感到五味雜陳。
逃稅疑雲核心：爸媽弟弟都有份，全家總動員法人
此次事件的核心涉及車銀優母親所設立的法人 B 公司，以及與車銀優所屬經紀公司 Fantagio的合約安排。韓國國稅局認為，車銀優與母親利用該法人將個人收入分配，以獲取低於個人最高所得稅率的法人稅率。法人管理層中，母親擔任代表理事，父親曾任監事，弟弟曾任內部董事，因此韓媒形容為「全家總動員法人」。
據報導，B 公司原址位於車銀優父母經營的餐廳，去年12月才搬至首爾江南區辦公室。仁川市江華郡政府也已對 B公司進行現場調查，確認營運及建築物使用情況。官方表示，調查主要針對法人登記與稅務程序是否合法，目前尚未作出行政處分。
事件衝擊廣告代言遭隱藏 更可能影響Netflix新作
車銀優入伍前已完成拍攝的 Netflix 新劇《超能路人甲》（The Wonder Fools），原定今年第二季上線。然而，逃稅疑雲爆發後，製作與宣傳團隊面臨壓力。劇中同劇演員朴恩斌公開表達支持，表示希望車銀優「服役順利、平安回歸」。
車銀優因學歷優秀、長相俊美，是許多廣告商喜愛的代言人。據韓網報導，截至稅務爭議爆發前，過去一年內的代言數量高達近百個，涵蓋各類品牌與商業合作。隨著事件曝光，部分品牌如護膚品牌Abib 已低調將社交平台上與車銀優相關的影片與貼文設為私人或刪除。新韓銀行及部分生活用品品牌也已移除平台上的廣告素材，並據稱有品牌正在評估是否替換車銀優。
欠稅200億怎麼算 聘專業律師團隊對應
稍早傳出車銀優已聘請曾為 NewJeans 辯護的律師團隊，準備依法對國稅局課稅決定提出法律程序。經紀公司 Fantagio表示，案件尚未最終確定，將依法律程序積極說明，並承諾車銀優將持續履行納稅與法律義務。
目前車銀優面臨的追繳金額約 200 億韓元（約 4.3 億台幣），可拆為兩部分：欠稅部分約 130~140億韓元，即原本應繳卻尚未繳納的所得稅；剩餘約 60~70億韓元為罰金，僅在國稅局認定他「故意逃稅」時才會加徵。此金額在韓國演藝圈中，為單一藝人遭課徵最高規模。
隨著調查持續進行，業界與粉絲關注車銀優是否能藉由真誠道歉與反省挽回形象，以及法律程序結果對其演藝事業的影響。車銀優預計於2027年1月退伍，國稅局最終裁定與後續動向仍是外界關注的焦點。
車銀優道歉全文
大家好，我是車銀優。
最近，因為與我相關的各種事件，給大家帶來了困擾與失望，我在此誠懇地低頭道歉。
透過這次事件，我深刻反思自己作為韓國公民，是否在履行納稅義務上保持了足夠嚴格的態度，對此我感到十分自責。
過去幾天，我一直在思考，應該如何開口，才能讓因我而受傷的人感受到我真誠的歉意。在撰寫這封道歉信時，我也擔心自己的言辭過於冗長會讓人覺得是在辯解，甚至造成疲勞感。但我認為，對於這次事件，親自說明並道歉是我的責任。
我現在是在部隊完成一天勤務後，寫下這篇信的。雖然我目前仍在服役，但我絕非為了逃避爭議而做出任何意圖性的選擇。去年，由於已無法再延遲入伍，我在尚未完成稅務調查程序的情況下入伍。
然而，這也是因為我自身不足而引起的誤解，我深感責任重大。
如果我不是以軍人的身份服役，我會一一拜訪所有因此事件受到影響的人，親自低頭致歉。正是帶著這份心情，我用盡真心寫下這封信。
在過去的十一年間，我比擁有的更多的是不足，但正因為有大家無私的愛與支持，才讓我有今天「車銀優」這樣過於榮幸的身份。
因此，對一直相信並支持我的大家，以及一路合作的所有夥伴，我雖無法立即回報，但卻因給大家帶來的傷害與疲憊，感到無比抱歉。
對於後續的稅務程序，我將誠實面對，並且根據相關機關的最終判定，虛心接受結果，承擔應盡的責任。
今後，我會更加嚴格審視自己，用更大的責任感回報大家的愛與支持，努力做好每一件事。
再次對給大家帶來的困擾致上最誠摯的歉意。
2026年1月26日
車銀優 敬上
更多鏡週刊報導
在登上台北101之前 《赤手登峰》讓他練習50次
其他人也在看
「MAMAMOO」玟星中文拜早年 坐粉絲懷裡唱歌
韓國女團「MAMAMOO」成員玟星前天（1╱24）在台北流行音樂中心舉辦「MUSEUM：village of eternal glow」巡迴演唱會，去年生日和聖誕節都在台度過的她一開場就大秀中文，甜撩千名粉絲「我很想你們」、「台北真的太棒了」，更搶先拜早年，連喊3次「新年快樂」！太報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
白安台北開唱憶亡父 認：唱七場會哭五場
白安台北開唱憶亡父 認：唱七場會哭五場EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：控血糖、又是天然瘦瘦針
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
不只「暈碳」這些食物也會讓你昏昏欲睡！比喝咖啡更有效提神的飲食法公開，「多喝水」也是關鍵秘訣 | ELLE
不只「暈碳」，這些令人驚訝的食物也可能讓你昏昏欲睡！所謂暈碳指的是指餐後血糖劇烈波動，導致的昏沉、疲倦、嗜睡；但其實不只碳水，泡菜、起司、火腿香腸竟也可能讓睏倦感上升？營養師建議白天該怎麼吃，更健康又能維持精神與專注度Elle ・ 4 小時前 ・ 發表留言
秦嵐疑分手小10歲「新中式霸總」 何炅1句提問「魏大勳表情成亮點」
中國藝人秦嵐與魏大勳自2022年爆出戀情以來，雖從未正式官宣，但兩人多次被拍到同遊、同居，甚至傳出男方家長已認可這段姊弟戀。然而，這段備受關注的感情近日再傳生變，起因於綜藝節目主持人何炅在鏡頭前的一句提問，以及魏大勳當下的反應，引發外界聯想兩人是否早已悄悄協議分手。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
立陶宛表態挺烏克蘭 促2030年前入歐盟
烏克蘭總統澤倫斯基與波蘭總統納夫羅茨基，25日訪問立陶宛首都維爾紐斯，參加反抗俄羅斯帝國統治的起義週年紀念，並進行盧布林三角會談。立陶宛表示，將會努力促成烏克蘭在2030年前入歐盟。「盧布林三角」這個機制，是在2020年成立的三國地區性聯盟，目的加強安全、外交，以及國防與歐洲整合的協調。公視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
中職》網羅前韓職10勝級洋投？ 獅隊回應了
在續留布雷克、獅帝芬，簽下新洋投喬登之後，統一獅隊仍和去年投出王牌成績的飛力獅談約，但也接近網羅第4位洋將人選。外傳曾效力韓職三星獅的雷耶斯（Denyi Reyes）與獅隊達成共識，獅隊則表示，最晚明天確定對外公告。雷耶斯今年29歲、是多明尼加籍右投手，曾在2022年效力金鶯隊、2023年效力大都會自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
岩田剛典獻出珍貴初體驗 許願「一定會回來」
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典，上週末以個人身分在台北舉辦活動，完成出道15年來首次海外個人專場演唱會，並同步舉行全亞洲唯一一場見面會。行程結束後，他透過經紀公司向台灣粉絲表示「我一定會再回來，希望能再見到大家！」簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他今晚（1╱26）在IG曬出全黑圖道歉，他表示：「近期因與我相關的多起事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
運動幣登記 運彩發展協會期盼納入運彩
[NOWnews今日新聞]備受國人期待的2026運動幣（SportsCoins）於今（26）日上午10點正式開放登記。此次政策迎來重大突破，不僅將領取資格擴大至16歲以上全民皆可參與，更新增「添裝備」...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀101掀熱潮！民眾模仿...「起攀點」急拉警示線
霍諾德徒手攀101掀熱潮！民眾模仿...「起攀點」急拉警示線EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
新／遭控長期霸凌女警害崩潰！台中第二分局說話了
新／遭控長期霸凌女警害崩潰！台中第二分局說話了EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
別拿食道開玩笑！「魚刺卡喉」吞飯超危險 醫示警：恐刺穿大血管
不少民眾在吃魚時不慎被魚刺卡住喉嚨，第一時間常聽到「吞一口飯就好」或「喝點醋軟化魚刺」等民間偏方。然而，耳鼻喉科醫師提醒，這些做法不僅無助於解決問題，反而可能導致更嚴重的傷害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了
快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
高市早苗：若眾院選舉執政聯盟席次未過半 將立刻請辭
日本眾議院即將改選，26日，由日本記者俱樂部舉辦「黨魁討論會」。據日本朝日新聞報導，高市早苗會中語出驚人表示，若在眾議院選舉中執政聯盟未能達到過半數席位的目標，她將「立即辭職」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
車銀優爽賺1000億「全家幫逃稅！」韓媒揭內幕：5年公司還是廢墟
被譽為『臉蛋天才』的韓星車銀優，近日遭控與經紀公司涉嫌逃漏稅，被國稅局追討超過 200 億韓元（約 4.3 億台幣）稅金。韓國媒體《Dispatch》深度報導發現，車銀優家族早在 7 年前創立多間公司，疑似藉此規避高額的個人所得稅。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 1則留言
快訊／被爆逃漏稅200億！車銀優「服兵役中首度發聲」 超長道歉文曝光
被封為「臉蛋天才」的南韓男星車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅爭議，傳出金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），消息一出引發外界高度關注。對此，正在服兵役的他今（26日）親自發表道歉聲明，坦言對事件深刻反省，也向外界致上最誠摯的歉意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 12 小時前 ・ 135則留言