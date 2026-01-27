臉蛋天才蒙塵 車銀優涉逃稅200億軍中發文認錯 ：承擔應盡的責任

車銀優逃漏稅事件爆發四天後，打破沉默發長文道歉，將配合調查接受官方最終裁定。（翻攝車銀優IG）

涉嫌「200億韓元（約4.3億新台幣）級逃稅疑雲」的韓國「臉蛋天才」車銀優（本名李東民）今（26日）公開長文道歉。目前仍在軍中服役的他承認，自己在履行納稅義務上的態度不夠嚴謹，表示將誠實配合後續稅務調查，接受官方最終裁定並承擔責任。事件爆發後4天，傳出車銀優聘請曾為NewJeans 辯護的律師團隊，而這篇道歉文也讓原本堅信偶像清白的粉絲感到五味雜陳。

逃稅疑雲核心：爸媽弟弟都有份，全家總動員法人

此次事件的核心涉及車銀優母親所設立的法人 B 公司，以及與車銀優所屬經紀公司 Fantagio的合約安排。韓國國稅局認為，車銀優與母親利用該法人將個人收入分配，以獲取低於個人最高所得稅率的法人稅率。法人管理層中，母親擔任代表理事，父親曾任監事，弟弟曾任內部董事，因此韓媒形容為「全家總動員法人」。

車銀優是時尚寵兒，每年時裝週都是座上賓。（翻攝車銀優IG）

據報導，B 公司原址位於車銀優父母經營的餐廳，去年12月才搬至首爾江南區辦公室。仁川市江華郡政府也已對 B公司進行現場調查，確認營運及建築物使用情況。官方表示，調查主要針對法人登記與稅務程序是否合法，目前尚未作出行政處分。

事件衝擊廣告代言遭隱藏 更可能影響Netflix新作

車銀優入伍前已完成拍攝的 Netflix 新劇《超能路人甲》（The Wonder Fools），原定今年第二季上線。然而，逃稅疑雲爆發後，製作與宣傳團隊面臨壓力。劇中同劇演員朴恩斌公開表達支持，表示希望車銀優「服役順利、平安回歸」。

車銀優入伍前已與朴恩斌拍完Netflix 新劇《超能路人甲》。（Netflix提供）

車銀優因學歷優秀、長相俊美，是許多廣告商喜愛的代言人。據韓網報導，截至稅務爭議爆發前，過去一年內的代言數量高達近百個，涵蓋各類品牌與商業合作。隨著事件曝光，部分品牌如護膚品牌Abib 已低調將社交平台上與車銀優相關的影片與貼文設為私人或刪除。新韓銀行及部分生活用品品牌也已移除平台上的廣告素材，並據稱有品牌正在評估是否替換車銀優。

欠稅200億怎麼算 聘專業律師團隊對應

稍早傳出車銀優已聘請曾為 NewJeans 辯護的律師團隊，準備依法對國稅局課稅決定提出法律程序。經紀公司 Fantagio表示，案件尚未最終確定，將依法律程序積極說明，並承諾車銀優將持續履行納稅與法律義務。

車銀優去年代言數量就有上百個。（翻攝車銀優IG）

目前車銀優面臨的追繳金額約 200 億韓元（約 4.3 億台幣），可拆為兩部分：欠稅部分約 130~140億韓元，即原本應繳卻尚未繳納的所得稅；剩餘約 60~70億韓元為罰金，僅在國稅局認定他「故意逃稅」時才會加徵。此金額在韓國演藝圈中，為單一藝人遭課徵最高規模。

隨著調查持續進行，業界與粉絲關注車銀優是否能藉由真誠道歉與反省挽回形象，以及法律程序結果對其演藝事業的影響。車銀優預計於2027年1月退伍，國稅局最終裁定與後續動向仍是外界關注的焦點。

車銀優道歉全文

大家好，我是車銀優。

最近，因為與我相關的各種事件，給大家帶來了困擾與失望，我在此誠懇地低頭道歉。

透過這次事件，我深刻反思自己作為韓國公民，是否在履行納稅義務上保持了足夠嚴格的態度，對此我感到十分自責。

過去幾天，我一直在思考，應該如何開口，才能讓因我而受傷的人感受到我真誠的歉意。在撰寫這封道歉信時，我也擔心自己的言辭過於冗長會讓人覺得是在辯解，甚至造成疲勞感。但我認為，對於這次事件，親自說明並道歉是我的責任。

我現在是在部隊完成一天勤務後，寫下這篇信的。雖然我目前仍在服役，但我絕非為了逃避爭議而做出任何意圖性的選擇。去年，由於已無法再延遲入伍，我在尚未完成稅務調查程序的情況下入伍。

然而，這也是因為我自身不足而引起的誤解，我深感責任重大。

如果我不是以軍人的身份服役，我會一一拜訪所有因此事件受到影響的人，親自低頭致歉。正是帶著這份心情，我用盡真心寫下這封信。

在過去的十一年間，我比擁有的更多的是不足，但正因為有大家無私的愛與支持，才讓我有今天「車銀優」這樣過於榮幸的身份。

因此，對一直相信並支持我的大家，以及一路合作的所有夥伴，我雖無法立即回報，但卻因給大家帶來的傷害與疲憊，感到無比抱歉。

對於後續的稅務程序，我將誠實面對，並且根據相關機關的最終判定，虛心接受結果，承擔應盡的責任。

今後，我會更加嚴格審視自己，用更大的責任感回報大家的愛與支持，努力做好每一件事。

再次對給大家帶來的困擾致上最誠摯的歉意。

2026年1月26日

車銀優 敬上

