「臉蛋天才」車銀優涉百億逃稅！ 發文歉：很懊悔

被稱為臉蛋天才的韓星車銀優，捲入逃稅風波，金額高達約台幣4.3億元。（圖／翻攝自車銀優IG）





被稱為臉蛋天才的韓星車銀優，捲入逃稅風波，金額高達約台幣4.3億元，正在服兵役的他，發長文道歉表示非常懊悔，強調並非為了迴避爭議才入伍，會配合調查承擔責任。

實境節目《芬蘭租屋生活》：「還真帥，頭髮濕了又更帥。」一泡完熱水澡，瀟灑撥髮，人氣韓星車銀優捲起兩邊短袖，露出完美肌肉線條，帥到連導演都忍不住。

實境節目《芬蘭租屋生活》：「你知道這個怎麼用嗎，（不知道）。」這是2024年底，車銀優出演實境節目後，2025年7月就入伍當兵，近日卻被爆出高額逃漏稅，金額高達200億韓元，相當於台幣4.3億元，他在26日晚間，也親自發長文道歉，澄清自己並非為了迴避爭議才入伍。

事件延燒後，車銀優多次表達歉意，並強調如果自己不是軍人身分，將會向受影響的人親自道歉，並謝謝大家的愛與支持，他才有今天的位置，如今卻帶來疲憊與傷害很抱歉，目前會誠實地配合稅務調查，謙虛接受結果承擔責任，並會更加嚴格檢視自己。

根據了解，南韓國稅廳在2024上半年，就針對車銀優近年來，龐大的演藝與代言收入展開高強度稅務調查，發現車銀優在2019年，陸續成立並調整，家族公司架構，最早是車斯畫廊，後續又轉為LNC，2024年又設立資產管理公司，但所有地址都登記在父母經營的鰻魚餐廳。

但國稅廳表示，若是他一年逃漏稅額超過10億韓元，可能適用加重處罰條款，最重可判5年以上有期徒刑，甚至無期徒刑，更可能大大影響他的演藝生活。

潛艇堡廣告：「新鮮現做，充滿歡樂，一起開心分享美味時刻。」不只速食店廣告受影響，才剛代言的韓國潮牌火速切割，撤下照片，美妝品牌也隱藏代言影片與照片，損失恐怕超過上億元，更引發韓網群起憤怒。

