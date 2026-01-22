「臉蛋天才」車銀優當兵出事！爆逃稅200億創韓星天價 公司回應了

車銀優爆出透過媽媽成立的公司逃稅。翻攝IG@eunwo.o_c

正在當兵的車銀優爆出「逃稅醜聞」！今（22日）爆出遭國稅廳通知追繳超過200億韓元（約新台幣4.3億元）的稅金，創韓星逃稅金額新高！車銀優所屬的Fantagio強調，「正在整理官方立場！」

車銀優目前正在陸軍軍樂隊服役，據韓媒報導指出，首爾地方國稅廳調查4局去年針對車銀優涉嫌透過母親設立的一人經紀公司逃稅一案展調查，並通知追繳超過200億韓元的所得稅，創下演藝圈史上最高追稅金額紀錄。

據了解，車銀優透過所屬Fantagio以及母親成立的A公司，簽訂演藝活動支援服務合約的方式進行活動，其演藝收入則由Fantagio、A公司與車銀優本人平均分配。但國稅廳認定A公司是「空殼公司」，車銀優與其母親為了規避最高達45%的個人所得稅率，透過設立法人並分散收入，藉此適用比所得稅率低20％以上的法人稅率，被視為刻意節稅的操作手法。

車銀優正在當兵，先前韓國舉辦APEC晚宴也被徵召支援擔綱主持人。翻攝NAVER

國稅廳也對Fantagio處以82億韓元的追稅處分，認定Fantagio協助車銀優母親所設立的A公司處理不實稅務發票。但車銀優入伍前曾接受稅務調查，以對此判定表達強烈反對。

A公司方面強調，「由於Fantagio代表多次更換，對演藝活動的穩定性產生不安，母親才會出面親自經營經紀管理業務加以保護。」並言明，「A公司為依法登記的大眾文化藝術企劃業者，並非毫無實體的紙上公司。」



