「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」

金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。

范冰冰以《地母》勇奪第62屆金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

當最佳女主角獎項宣布由范冰冰獲得時，《地母》導演張吉安顯得十分驚訝，只能呆坐在座位上。上台領獎時，他在范冰冰透過特別方式出現前，先分享了一段真情告白。張吉安回憶范冰冰跟隨他回到家鄉下稻田拍攝時曾經跌倒，休息時他曾問她為何如此辛苦也要爭取這個角色，范冰冰回答說「我想重新來過」。

此時，范冰冰透過電話連線方式出現在頒獎典禮上。她在電話那頭激動地表示非常開心，並感謝張吉安導演一直以來對她堅定不移的信任。范冰冰回憶起當初導演問她是否願意讓他「摧毀她的臉」時，她毫不猶豫地回答「范冰冰奉陪到底」。

張吉安透過電話連線范冰冰。（圖／金馬執委會提供）

在《地母》中，范冰冰詮釋一位馬來西亞歷經喪夫的婦女，白天務農、晚上變身為解降師幫村民治病。她在片中完全不計形象，無論是方言口音還是肢體表現都獲得評審的高度認可，被評為突破性演出。范冰冰表示，飾演鳳音這個角色對她來說不只是外型的轉變，更是與角色之間靈魂的深刻共振。

范冰冰在得獎感言中提到，沉浸在角色的時間彷彿真正走進那個世界，引領她成長並深刻體會女性的堅韌力量。作為一名中國電影人，她期待未來能有更多突破，用作品傳遞更多價值，被看到更深度的意義。她也祝願所有電影能生生不息，中國電影人在電影光影中綻放更加璀璨的光芒。

對曾獲得一座金馬最佳女配角獎，並在2016年入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰而言，此次獲獎實實在在的肯定尤其意義非凡，特別是在她經歷各種風波之後。

