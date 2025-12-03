臉被焚燒凌虐！陳都靈爆「遭獻祭已離世」 工作室曝她最新行程打臉了

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈。近日美國靈媒Kandis Starr透露陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭。網紅蓓姨2日更再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。如今陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，若她現身，相關謠言有望不攻自破。

美國靈媒透露，陳都靈現在很危險。（圖／翻攝自微博）

而陳都靈驚傳噩耗後，有網友發現她最近才發微博，但也有人猜測表示微博可以請人代發，甚至公開疑似陳都靈的跟本尊對比照。有網友聲稱陳都靈在直播中的五官比例、臉型曲線跟過去不同，還指向所謂的「矽膠頭套痕跡」，更有人在直播錄影聽見疑似她的哭聲，認為真實的陳都靈被控制了。

還有人翻出過去陳都靈10月18日、32歲生日當天直播，臉僵硬、眼部黑痣消失，容貌和過往差很大，被質疑是帶著人皮面具的替身。且直播時背景音雜亂，還傳出哭喊「你打我」、「放我出去」等哭喊聲，被質疑當時就遭到毒手。當時陳都靈工作時還發出律師聲明駁斥替身傳聞，究竟真相為何有待釐清，但相關話題持續引發熱議。

