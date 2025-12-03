臉被焚燒凌虐！陳都靈爆「遭獻祭已離世」律師不忍出手了 聲明全文曝

娛樂中心／綜合報導

陳都靈微博3日曬出新照。（圖／翻攝自微博）

近日美國靈媒Kandis Starr透露中國女演員陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭。網紅蓓姨2日更再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。事後陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，若她現身，相關謠言有望不攻自破。如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明出手了。

網路傳出陳都靈律師聲明。（圖／翻攝自網路

陳都靈驚傳噩耗後，有網友發現她最近才發微博，但也有人猜測表示微博可以請人代發，甚至公開疑似陳都靈的跟本尊對比照。有網友聲稱陳都靈在直播中的五官比例、臉型曲線跟過去不同，還指向所謂的「矽膠頭套痕跡」，更有人在直播錄影聽見疑似她的哭聲，認為真實的陳都靈被控制了。相關話題引起討論。

網路傳出陳都靈律師聲明。（圖／翻攝自網路）

不過陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，。如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明，表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。

