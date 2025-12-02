臉遭焚燒凌虐！「于朦朧第二」陳都靈爆被獻祭已離世 替身對比照瘋傳

娛樂中心／綜合報導

網友公開陳都靈真假對比照。（圖／翻攝自網路）

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭。不過有網友發現她昨才發微博，但也有人猜測表示微博可以請人代發，甚至公開疑似陳都靈的替身跟本尊對比照。

網友公開陳都靈真假對比照，分析兩人手跟遮臉動作不同。（圖／翻攝自網路）

有網友聲稱陳都靈在直播中的五官比例、臉型曲線跟過去不同，還指向所謂的「矽膠頭套痕跡」，更有人在直播錄影聽見疑似她的哭聲，認為真實的陳都靈被控制了。而網紅蓓姨2日更再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。如今又爆出替身傳聞，許多網友都紛紛擔心陳都靈的人身安全。

網友公開陳都靈真假對比照，分析兩人左眼一個有痣，一個無痣。（圖／翻攝自網路）

不過以上為網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》以及Threads網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

