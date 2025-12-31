臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」

即時中心／黃于庭報導

中國解放軍東部戰區29日宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開名為「正義使命-2025」環台軍演。此外，中國媒體囂張釋出「俯瞰台北101」影片，更聲稱「隨時到台北」；隨即遭我國防部打臉，強調該行為屬認知作戰。未料，中國解放軍再度公布15秒短片，聲稱為「無人機視角下的台灣」，但整段畫面黑白且模糊不清，真實性存疑。

中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」29日釋出短影片，以「這麼近那麼美，隨時到台北」為主題，同時寫下「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」，挑釁意味濃厚，甚至公布「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」影片。不過，畫面無色彩且模糊不清，更有軍事迷揭露，該影片視角與內湖碧山巖「4K觀光即時影像」幾乎一致。

針對此事，國防部昨日召開記者會駁斥，中共無人機僅在24浬以外，此為錯假訊息，很明顯屬於認知作戰。同時也強調，面對認知作戰威脅，國防部持續全時監控掌握，並發布備戰操演畫面，透過新聞稿、影片等多元管道向媒體及民眾，以及友盟國家傳達台灣堅守自由與民主的信念，爭取國內外支持。

未料，中國昨晚再度釋出新片段，聲稱為「解放軍無人機視角俯瞰台灣省」，與先前公布的影片相同，畫面呈現黑白且模糊，無法辨認是否為台灣，真實性又得先打上一個大問號。

