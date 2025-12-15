臉部被揮拳2次…舊金山法院口譯員 遭在押嫌犯毆打送醫

舊金山紀事報報導，一名舊金山法院口譯員上月在市中心司法大樓（Hall of Justice）內，遭一名在押嫌犯突襲毆打並送醫治療。該起突發事件引發法院口譯人員對安保措施的高度憂慮，受害者敦促負責法庭安保的縣警辦公室全面檢討現行安保流程。

據相關人士說法，這起發生於11月3日的事件先前未對外公布。發生時間距離舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）一名社工遭病患刺死僅相隔數周，而舊金山縣警部門同樣負責該醫院的安保工作。

廣告 廣告

遭攻擊的口譯員為萊特（Kenneth Wright）。法院口譯員團體在事後聯名致函法院與縣警高層，指現行法庭安全程序存在漏洞，才讓攻擊得以發生。信中指出，被告康特雷拉斯（Gerardo Contreras）當時並未被上手銬或腳鐐，案發時突然轉身朝萊特臉部揮拳至少兩次。

萊特指出，康特雷拉斯2021年曾在舊金山華埠攻擊一名亞裔女警，當時被警方列為仇恨犯罪。根據警方工會曾公開的監視器畫面顯示，康特雷拉斯先假裝服從女警，然後突然轉身推倒警員並將她壓制在地，多名路過民眾隨即上前協助，試圖將嫌犯拉開，直到支援警力趕抵現場才將局勢控制住。受傷警員並無生命危險。

聯名信由21名口譯員共同署名，內容指出，康特雷拉斯過去有暴力紀錄，且曾因精神狀況接受住院治療，卻仍在「缺乏充分安全措施」的情況下被帶入法庭。「案發當時，法庭內有四名縣警人員，但未能及時阻止攻擊，最後是康特雷拉斯的公設辯護律師出手，才將兩人分開。」信中寫道。

法院發言人唐蘭（Ann Donlan）表示，法庭安全屬縣警職責範圍，相關事件正由縣警調查，法院方面不再進一步評論。

縣警辦公室發言人莫里亞蒂（Tara Moriarty）則表示，未被使用肢體約束的被告人，可能涵蓋從輕罪到重罪嫌疑人，是否上銬並非單憑指控罪名，而是依據縣警執行的一套「完整分類與風險評估程序」。

莫里亞蒂指出，康特雷拉斯「依既有政策與程序妥善分類」，並未達到必須使用肢體約束的標準，且事發前未出現任何足以顯示需要加強戒備的即時行為。她補充，主審法官事後還稱讚當值縣警在事件中的「迅速且果斷行動」。

萊特在接受訪問時表示，事發時他位於同一法庭內，當時正進行另一名被告的聽證。他剛坐到康特雷拉斯身旁，準備替他和律師的對話進行翻譯，只簡單說了一句「我是口譯員」，對方卻突然情緒失控。

「他突然站起來說，『我要走了』，」萊特回憶道，「我聽到縣警好像在說『坐下』，接著我就感覺臉上被重擊，至少兩拳。」萊特倒地後，可能短暫失去意識，回過神來時，攻擊者已被壓制在地並上銬。

縣警事故報告證實萊特的說法，指出他眉毛上方有撕裂傷，臉部、鼻子與衣服沾有血跡。隨後支援警力到場，康特雷拉斯被押往拘留室，萊特則由救護車送醫，接受割傷與瘀傷治療，並一度出現視線模糊症狀。

現年37歲的康特雷拉斯，近年涉及多起案件。法院紀錄顯示，他在2023年曾面臨毆打與危害兒童安全的輕罪指控，2024年又因持武器攻擊重罪與其他案件被捕，相關案件仍在審理中。針對此次攻擊，康特雷拉斯另被指控攻擊重罪及傷害長者罪。

「當我知道他的過往紀錄後，我意識到他本來就應該被上銬、上鐐，」萊特說。

口譯員們在11月12日的聯名信中指出，法庭內對工作人員的暴力事件雖屬少見，但仍希望看到「具體作為」，以加強對法院員工與公眾的保護。

更多世界日報報導

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟