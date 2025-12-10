臉頰泛紅竟得蘋果病！專家曝3建議預防感染
生活中心／翁莉婷報導
隨著冬天到來，不少民眾會出現一些感冒、換季過敏等症狀，甚至發現臉頰兩側有泛紅的情況。醫師徐嘉賢昨（9）日在臉書發文分享「近期蘋果病又開始出現」，他表示有很多人會認為這是因為天氣冷凍傷引起的，不過很有可能是被「1種」病毒感染讓臉頰紅腫，因為容易被忽略所以比較少人知道。
最近天氣逐漸變冷，許多民眾開始出現換季感冒、過敏等症狀。（圖／民視新聞）
醫師徐嘉賢昨（9）日在臉書發文並分享1張照片，照片中可以看到1位患者臉頰出現泛紅、微腫的情況。隨後醫師徐嘉賢也在文章提到，蘋果病又開始出現，很多人直覺反應是凍傷跟天氣引起，但其實也可能是一種微小B19病毒（parvovirus B19）所導致。圖片中患者來看診時原先以為是蕁麻疹，先出現在四肢往上蔓延，臉頰則是紅到感覺像被打兩巴掌，而這不是蕁麻疹也不是過敏、凍傷，是由B19病毒引起的感染。
臉頰出現泛紅可能是B19病毒引起的「傳染性紅斑症」。（圖／翻攝自臉書「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」）
根據《健康醫療網》指出，蘋果病又稱「傳染性紅斑症」傳播方式透過飛沫和接觸，主要特徵為臉頰出現像蘋果一樣鮮紅的紅斑，之後四肢、身體可能出現紅疹。通常感染蘋果病一般沒有任何症狀，輕微症狀有「發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛」等和感冒類似。美國CDC對於蘋果病預防提供「3建議」，「保持良好衛生習慣、確保室內空氣品質、出現呼吸道症狀立即採取措施防止病毒傳播」。
