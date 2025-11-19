臉頰發紅要注意！日本「蘋果病」增加 醫：3族群應特別小心
日本近期除了爆發流感疫情外，「蘋果病」（傳染性紅斑）的通報數也有上升趨勢，兒童感染科醫師顏俊宇就指出，台灣目前仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到「旅遊相關」病例增加，提醒民眾要小心。
顏俊宇近日在臉書粉專撰文道，最近門診遇到有位5歲男童因臉頰、手臂的紅疹已經持續兩週，被媽媽帶來看診，進一步詢問後得知，他們兩週前剛從日本旅遊回來，回台灣後有輕微感冒、微微發燒症狀，並開始長紅疹。
顏俊宇提到，經過檢查，男童喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌，皮疹也沒有砂紙般粗糙感，可先排除需要抗生素治療的「猩紅熱」，初步判斷應是「蘋果病」。
顏俊宇說明，「蘋果病」常見於5至15歲兒童，名字源自「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」，傳染方式為飛沫接觸，最具傳染力的時間是臉紅的前一週，出疹後反而比較不會傳染。
顏俊宇指出，「蘋果病」有3階段典型症狀，首先是「前驅期」（1至2天），可能出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠、感冒樣症狀；接著是「皮疹期」，臉頰變得鮮紅、蘋果臉，1至4天後出現網狀蕾絲樣紅疹，多在手臂、身體，通常不癢、不痛；最後是「波動期」（2至4週），紅疹會忽明忽暗，遇到運動、日曬、熱水澡、情緒激動，會變明顯。
顏俊宇表示，「蘋果病」通常不需特效藥，支持性治療即可，像是退燒藥物、休息、多喝水，多數孩童1至2週就會好，網狀紅疹可能持續4至6週，但不會留下疤痕，感染後多半會有終身免疫，目前沒有疫苗可預防。
顏俊宇也示警，孕婦若感染「蘋果病」，可能影響胎兒，造成胎兒貧血、胎兒水腫等等；溶血性疾病患者可能誘發「再生不良性貧血」（Aplastic crisis）；免疫力低下者感染後病程較長，可能會有持續貧血的情況。
