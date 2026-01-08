臉頰紅紅進辦公室！高雄2線3星警官拒酒測 請假未完成恐記過

高雄市警局少年隊一名洪姓警官涉嫌勤前飲酒遭檢舉，後續將依規定懲處。（翻攝臉書「高雄市政府警察局少年警察隊」）

高雄市少年警察隊傳出風紀爭議，一名2線3星洪姓警官7日進入辦公室時面帶酒容，遭檢舉疑似勤前飲酒，督察室隨即介入要求酒測，但當事人以已請假為由拒測。經查差勤系統發現請假程序尚未完成，督察室認定違反相關規定，後續將依規定懲處，處分幅度為2次申誡至1小過。

這起事件發生在昨日上午，洪姓組長進入辦公室時臉頰泛紅，引起同仁注意並向督察室檢舉。督察人員到場後，依規定要求進行酒測，但洪姓組長表示自己已口頭向隊長請假，因此拒絕接受酒測。

已口頭請假 仍被認定違規？

少年警察隊長陳仁正受訪表示，洪姓組長前一晚與友人聚餐吃薑母鴨，當時確實有飲酒情形。隔天上午他先參加同學長輩的告別式，因考量仍有公文待處理，才搭乘交通工具返回辦公室，並在事前口頭向他請假，隊長也已同意，只是差勤系統尚未完成請假登錄。

不過，督察室指出，依現行規定，是否完成請假須以差勤系統為準，在系統尚未顯示請假完成前，仍屬服勤或勤前狀態。由於洪姓組長當時未完成請假程序，又拒絕酒測，因此仍被認定涉及勤前飲酒，已違反「員警飲用酒類禁止服勤」相關規定。

拒酒測是否影響處分結果？

督察室強調，酒測是釐清事實的重要程序，拒絕配合本身即屬違規情節之一，將納入懲處評估。後續將依調查結果，對洪姓組長處以2次申誡至1小過不等的行政處分。

警方也重申，員警無論是否實際執勤，只要未完成請假程序，就必須遵守相關服勤與紀律規定，避免類似爭議再度發生。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

