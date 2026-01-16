臉頰腫塊竟是腮腺癌 台北慈濟：旋轉皮瓣助婦人保外貌

（記者陳志仁／新北報導）56 歲的陳女士兩年前發現左側臉頰出現約 4 公分腫塊，雖無疼痛卻明顯影響外觀，讓她逐漸失去自信；因擔心手術後留下凹陷疤痕，遲遲未就醫，輾轉來到台北慈濟醫院後，才確診為第二期腮腺癌，經手術與後續治療後恢復良好，外貌幾乎未受影響。

圖／蔡祐任醫師說明，過去腮腺切除常留下長達 10 公分的傷口，且易出現臉部凹陷。（台北慈濟醫院提供）

陳女士表示，起初在網路查詢資訊後，擔心臉部手術影響外觀，即使曾接受抽吸檢查，仍未進一步治療；直到至台北慈濟醫院求診，耳鼻喉科醫師蔡祐任透過影像學與抽吸檢查，判斷為腮腺腫瘤，考量外觀影響且不排除惡性可能，建議接受腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補。

蔡祐任醫師指出，腮腺位於雙側耳下方，是主要分泌唾液的唾液腺，臨床約八成腮腺腫瘤為良性，但仍有約兩成屬惡性腮腺癌，初期多僅表現為臉部腫塊，少有疼痛或功能異常，須透過檢查才能分辨；陳女士術後病理確診為較少見的腺細胞癌第二期，後續接受放射線治療，目前無復發跡象。

針對手術對外觀的影響，蔡祐任醫師說明，腮腺癌並沒有明確發生原因，過去腮腺切除常留下長達 10 公分的傷口，且易出現臉部凹陷；現今手術會同步進行頸部旋轉皮瓣修補，並搭配顏面神經探測器，確保完整切除腫瘤的同時，降低顏面神經受損風險，並改善術後外觀。

蔡祐任醫師補充，隨著醫療進步，早期腮腺癌五年存活率可達 70％至 90％，旋轉皮瓣不僅有助外觀恢復，也能降低「弗雷氏症候群」等術後併發症，提升生活品質；提醒民眾，若發現臉頰或耳下出現不明的腫塊，即使不痛，也應及早就醫檢查，以免延誤治療時機，才能把握治療黃金期，兼顧健康與外觀。

