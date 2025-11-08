臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬
[Newtalk新聞] 國際時事評論員李沐陽長期追蹤多位藝人疑似遭遇不測的娛樂圈事件，他近日在評論中拋出震撼消息：除了持續發酵的于朦朧案，更傳出有其他男女藝人出現替身疑雲。其中，最驚悚的是有網友從截圖發現，男星于朦朧的右臉頰靠近鬢角處「似乎是被刻了字」。
讓李沐陽感到煎熬的其中一項新事證，便是于朦朧疑遭虐殺的傳聞。有網友向他透露，于朦朧的臉上被「倒著烙了辛字」，即「辛奇」的「辛」字。從網友發來的截圖中看，于朦朧的右臉頰接近鬢角的位置「確實像是有疤痕」，且經網友提示後，「感覺確實像是一個倒著的辛字」。
李沐陽回溯這項發現，早前就有傳聞指出于朦朧在25歲出道後就被多位「大佬」盯上，除了欲「潛規則」他的資本寡婦田姓女大佬外，還有一位「令正常人心生厭惡的辛奇」。李沐陽表示，特別是陰狠變態的辛奇，他是天娛傳媒的掌控人，曾「為了控制于朦朧無所不用其極」。因此，李沐陽質疑「辛奇有沒有可能在于朦朧臉頰上刻字呢？」他雖無法證實，但也「沒有辦法否定」，這正是讓他感到煎熬的第二個原因。
一位自稱「狗仔」的網民昨天也介紹了一些「鮮為人知的情況」，帖子中指出「魚圈不清明眾所周知」，但他強調「于朦朧與眾不同 于朦朧是潔身自好」。然而，于朦朧也因此疑似遭到了暗算。這位人士表示，于朦朧背後的團隊「不想讓他紅」，否則2019年前後「于朦朧就已經有2000多萬的粉絲了」。該人士指出，他知道「有些公司對於不聽話的藝人會使出什麼手段」。李沐陽認為，根據這位網民的講述，天娛傳媒「一定是沒少對于朦朧做手腳」、「沒少進行折磨蹂躪」。
李沐陽在最新的評論中也提及兩位藝人——男星郭俊辰與女星陳都靈的「替身疑雲」。他表示，英國靈媒Williams在5日的直播中，透過占卜結果表示有不祥的徵兆，帶有「謀殺與死亡」的字樣，甚至點名郭俊辰「正在被隱藏的勢力盯上，恐怕凶多吉少」。李沐陽曾提到郭俊辰的名字也像于朦朧一樣，「是被人註冊了跟軍火相關的商標」，這是一個非常危險的訊號。
雖然郭俊辰的粉絲在5日當天曾發布郭俊辰在機場現身的影片和照片，但傳言並未因此平息，反而有人拋出「替身說」。網民指出，影片中的男子全程沒有摘下口罩，疑似是「演示身份」，並具體指出耳垂形狀與郭俊辰不一樣、臉部線條較圓潤，「而且這個人的眼神略顯呆滯」。再加上郭俊辰微博日前曾發布一條「好吃的」貼文，讓不少人聯想到「獻祭」，引發網友懷疑郭俊成可能遭遇不測。
李沐陽提及的第二位傳出狀況的藝人是女星陳都靈。一位朋友發郵件表示，直播中的陳都靈疑似是假的，背景音中的「那個哭泣的女生的聲音可能是真的」。有網友將真假陳都靈的四組照片放在一起比對，並指出細節差異。李沐陽看到湖南衛視一個「大變活人的節目」錄像後認為，若「一張人皮面具」就能達到換臉效果，回頭來看網民對於郭俊成與陳都靈的懷疑，「是不是合理的質疑呢？」
