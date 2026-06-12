臉頸 摳不掉的顆粒好困擾

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專業醫師解析關鍵治療方式

近年保養意識抬頭，許多人在照鏡子時，常被眼周、頸部、胸前甚至腋下那些「摳不掉的小顆粒」困擾。長虹診所楊志賢醫師指出，這些外觀一顆顆的凸起物，並非單純的皮膚問題，背後可能隱藏著皮膚瘜肉、肉芽、皮脂腺增生、汗管瘤、粟粒腫、扁平疣，或是俗稱的脂肪粒，不僅影響外觀、化妝的質感，也讓不少民眾每次看到、摸到都感到困擾。

為什麼會長肉芽？三大關鍵成因解析

楊志賢醫師表示，這些顆粒的形成通常是多重因素交互作用的結果：

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1. 體質與遺傳： 天生容易有肉芽或皮脂堆積。

2. 生活習慣：作息不規律、壓力過大導致代謝異常；保養品過於滋潤堵塞毛孔。

3. 外在環境： 長期日曬、紫外線加速皮膚老化與角質異常堆積

4. 病毒傳染： 如病毒疣、扁平疣具傳染性，常因接觸傳播，需及早治療以防擴散。

自行擠壓恐留疤！「雷射電燒聯合療法」成治療主流

面對臉臉、頸部、胸前的惱人顆粒，許多人會嘗試動手擠壓，楊醫師特別提醒：「自行摳除不僅無效、也無法去除根部和起源點，還可能引發紅腫、發炎、黑色素沉澱甚至永久疤痕。」因此，尋求專業醫療評估與治療，才是安全且有效的方式。

目前臨床上以「雷射電燒聯合療法」為主流改善方式，透過精準能量，將多餘組織和凸起進行精確的汽化，針對不同類型的顆粒打擊、移除。為了縮短術後恢復期，目前更結合了「氧氣快速修復療程」，利用高氧量促進血液循環，加速傷口癒合、減少疼痛並提升肌膚免疫力，降低復發機率。

針對不同部位的顆粒問題，也可以規劃分區的治療。例如頸部常見的肉芽與瘜肉，可透過集中處理達到「頸部清零」效果；臉部則可依顆粒數量進行調整，兼顧美白、淡斑與肌膚細緻度的提升，讓民眾能依自身需求選擇合適的治療。

術後保養三原則：溫和、保濕、防曬

雷射治療後，皮膚會出現輕微結痂，屬正常修復過程。一般約7至10天內會自然脫落，期間應避免以手摳除，以免影響癒合。清潔時建議使用溫和水溫，避免過熱刺激，同時配合醫師開立的外用藥膏，維持傷口乾淨與穩定。日常保養方面，則應加強保濕與防曬，減少外界刺激對皮膚的影響。

長虹診所楊志賢醫師提醒，肌膚問題的改善不僅仰賴單次治療，更需長期管理。建立正確保養觀念、避免過度刺激肌膚、維持良好作息與防曬習慣，都是預防顆粒再生的重要關鍵。當出現不明原因的肌膚突起時，建議及早諮詢專業醫師，透過正確診斷與治療，才能真正恢復肌膚平滑與健康狀態。

圖由長虹診所提供

此訊息由長虹診所提供