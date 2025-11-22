臍橙節活動開始前就賣光 成功農會：颱風影響量少價高
〔記者劉人瑋／台東報導〕成功農會今日上午11時舉行「臍橙節」活動，評比各農民臍橙，現場也販賣與烹飪創意料理供民眾品嚐，但今年由於颱風影響，剩下的臍橙已然不多，9、10時農民才剛擺攤就有大批民眾排隊搶購，活動開始時已剩下次級果，甚至有許多還是品項差到農民不想對外販售，留在現場包裝好的A級果皆是參賽作品，農會表示，量實在太少，的確是供不應求。
成功農會總幹事曾品峰表示，與去年相較，今年成功平均的臍橙剩下3分之1，品相佳的臍橙也不多，「剩下的都長得醜，但一樣口感都很不錯」，每斤達約100至120元不等。
這次臍橙評比獲得第一名的是曾美惠，她上次得獎是在2023年獲得第二名，這次由於生病，還在林口長庚醫院住了快一個月，後來據其他農民所言，自己的臍橙外皮開始發黑，這才經過醫生允許、立即返家種作，除了僱工，自己也跟著下田砍草、照料果樹「本來想放棄了，還好能撐到最後」。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
賴總統：政府照顧各行各業 籲團結勿被分化
（中央社記者鄭維真彰化21日電）總統賴清德今天說，政府照顧農民及勞工等各行各業，農民符合條件就可申請公地放領，而勞工保險基金如果不夠錢，政府也會負責到底，呼籲大家團結勿被分化，國家會越來越好。中央社 ・ 1 天前
【公告】桃禧114年股東臨時會決議事項
日 期：2025年11月21日公司名稱：桃禧(2750)主 旨：桃禧一一四年股東臨時會決議事項發言人：李三蓮說 明：1.事實發生日:114/11/212.發生緣由:公告本公司一一四年股東臨時會決議事項(1)董事會決議開會日期:114/10/02(2)股東常會召開日期:114/11/21 上午九時整(3)股東常會召開地點:桃園市大園區大觀路777號召開方式:實體股東會(4)召集事由:（一）討論事項：1.通過停止本公司股票公開發行案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權2.通過本公司「公司章程」修訂案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權(二)臨時動議:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
願賭服輸！預言颱風假失準 兌現百隻烤雞台東「放生」
台灣1家烤雞業者日前放話「颱風沒放假就送烤雞」，今（22）日履行承諾，在台東市區免費送100隻烤雞。活動原訂上午8點開放排隊，現場一早就湧入人潮，名額在11點前即全數發完，場面熱鬧。業者更自掏腰包請排隊鄉親喝飲料，讓民眾直呼「有夠貼心」。中時新聞網 ・ 10 小時前
銀髮教學服務跨界防災培訓 劉世芳盼提升社區韌性
（中央社記者吳書緯台北22日電）內政部指出，台灣銀髮教學服務勞動合作社今天在台南市舉行防災士培訓開訓典禮。內政部長劉世芳致詞時，肯定合作社主動承擔社會責任，廣邀不同領域的學員參訓，期盼進一步提升社區的整體韌性。中央社 ・ 8 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 10 小時前
【公告】元隆董事會決議召開115年第1次股東臨時會
日 期：2025年11月21日公司名稱：元隆(6287)主 旨：元隆董事會決議召開115年第1次股東臨時會發言人：范權奏說 明：1.事實發生日:114/11/212.發生緣由:董事會擬訂召開本公司115年第1次股東臨時會董事會決議日期:114/11/21股東臨時會召開日期:115/01/07股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館)股票停止過戶期間:114/12/09-115/01/07召集事由:一、討論事項:案由一：擬申請停止股票公開發行案。案由二：擬修訂公司章程部份條文案。案由三：擬修訂股東會議事規則部份條文案。案由四：擬修訂董事選舉辦法部份條文案。二、選舉事項：案由一：擬補選監察人案。三、其它議案及臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1、依公司法第165條規定，自114年12月9日起至115年1月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於114年12月8日下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市博愛路17號3樓)辦理過戶。2、開會通知書及委託書將於開會前中央社財經 ・ 1 天前
2026天象奇景！又見「血月」 2場流星雨接力登場
台北市立天文館公布《2026年重要天象表》，根據測算，明年將迎來月全食、行星合，以及觀賞條件極佳的英仙座流星雨、雙子座流星雨等精彩的天文奇景，其中月全食，也就是俗稱的「血月」，是全年最值得期待的天象之一。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
TPBL》全隊7人得分達兩位數 夢想家斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家22日在台灣職籃大聯盟(TPBL)例行賽主場遭遇新竹御嵿攻城獅，靠著全隊7人得分達到兩位數的平均火力，加上投進本季新高13顆三分球，夢想家最後以113比98擊敗攻城獅，拿下本季第4勝(5敗)，也讓攻城獅無奈中止3連勝。中時新聞網 ・ 9 小時前
臍橙遇風災產量減、外觀損 台東農民降價售一台斤70元
台東縣東海岸成功鎮和東河鄉盛產臍橙，過去每台斤有100元左右的高價，不過今年（2025）受到多次颱風侵襲、落果嚴重，產量減少剩20萬公斤左右，而且果實外觀不漂亮，成功鎮農會22日上午舉辦臍橙節活動，農民拿出來賣，一台斤70元，幾乎被在地民眾撿便宜搶光。公視新聞網 ・ 13 小時前
賴清德宣布重啟公地放領 細數各項農作物稱「我也是算內行的」
總統賴清德今日抵達彰化溪州鄉關心公地放領情形，他表示，彰化、溪州都是好地方，他細數各式農作物，並稱「我也是算內行的」，贏得掌聲；會中，他提到民進黨立委陳素月與黃秀芳時，親切稱素月及秀芳，隨後到田地視察時，三人與農民也時有互動，現場氣氛輕鬆。中時新聞網 ・ 1 天前
林口警夜巡查獲三人持毒 毒品唾液快篩揪出毒駕！
記者黃秋儒／新北報導 「毒品唾液快篩」執法11月20日剛上路，新北市林口警分局21日…中華日報 ・ 10 小時前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 10 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 11 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 10 小時前
新北警啟動威力路檢強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
三重分局二十二日表示，為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署二十日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於二十一日晚間執行全市威力路(臨)檢勤務，共計動員三百八十九名警力，由各分局在全市重要路口計四十一處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全市警力盤查密度，對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常者立即啟動快篩程序，迅速執行人車分離。新北市警局長方仰寧也將至三重分局主持擴大路(臨)檢勤教，宣示執法決心，新北警方將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。警政署日前公告增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」修正規定，並通令全國警察 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
日本福食解禁 外交部：持續為國民食安把關
衛福部食藥署宣布全面解禁日本福島5縣食品，外交部今天(22日)對此表示肯定，並重申這個決定有助台灣與日本關係的進一步發展，外交部同時強調，未來仍將秉持維護國人健康、科學依據等原則，配合食藥署與日方保持聯繫，持續守護國人的食品安全。台灣在日本311福島核災發生後禁止福島5縣食品進口，2022年開始陸續解禁；衛福部食藥署今年8月29日預告，將在60天內廢止「雙證管理」規定，回歸源頭管理及邊境管制；11月21日表示，預告期間未接獲反對意見，因此公告日本食品採取常態管理措施。 外交部對此表示肯定，食藥署這項決定有助台日關係進一步發展，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部今後也將秉持維護國人健康、兼顧國際標準，以及科學依據等原則，配合主管機關並與日方保持聯繫，持續為國民食安把關。』 外交部曾在9月下旬就主動對外說明，福島食品的禁令雖對台日貿易量影響有限，但因311對日本造成重大衝擊，因此日本政府也很重視食品輸台議題；外交部在處理時，一方面了解日本的困難，一方面也知道食藥署職責所在，所以這些年來一直配合食藥署，積極向日本國會議員及地方議員說明，不過幾乎所有訪台議員都仍渴望台灣能儘快解除禁令，所以中央廣播電台 ・ 16 小時前
新住民政策大躍進！立院通過「新住民發展署」3個月成立 麥玉珍：為200萬家庭建立完整制度
立法院今（21）日三讀通過《內政部新住民發展署組織法》並修正《內政部組織法》，正式設立中央專責的「新住民發展署」作為次級機關，負責統籌新住民政策、法規、社會福利、語言友善環境與跨部會協調等業務。法案預計於公布後3個月施行，象徵台灣新住民權益保障邁入全新里程碑。民眾黨立委麥玉珍表示，這是「歷史性的一刻」，更是新住民權益新篇章的開始。警政時報 ・ 1 天前
雲林同鄉基金會獎助學金310國高中生受惠 考慮續辦
雲林旅外鄉親組成的「財團法人雲林同鄉文教基金會」成立23年，為鼓勵縣內學子，基金會成立「雲之鄉」冠名獎助學金共930萬元，分3年給310名國高中學生受惠，今（22）日基金會最後一年頒發。基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，造福且回饋母縣學生。自由時報 ・ 10 小時前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 1 天前
「台灣祭」展現山城魅力 苗栗特色農產首登日本京王百貨
日本東京京王百貨「台灣祭（台湾フェア）」，昨（21）日起一連6天在日本新宿京王百貨開幕，展區有由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本百貨公司核心場域，現場湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。東京新宿京王百貨「台灣祭」從21日至26日在京王百貨B1辦理，「自由時報 ・ 12 小時前