臍橙遇風災產量減、外觀損 台東農民降價售一台斤70元

成功鎮農會上午舉辦臍橙節活動，20多戶農民參加銷售，由於今年臍橙受到多次颱風災害，果實長得小又不漂亮，但還是香甜美味，一台斤售價70元，由於價格比往年一斤100元左右要低，引來在地民眾搶購。

民眾鄭小姐指出，「我們兄弟姊妹買10箱。」

成功鎮是臍橙主要產地，每年產量大約有50萬台斤，但今年風災後只剩20萬台斤左右，產量大減，由於產期到12月，還在果樹上的果實可能隨時會落果，不過今年農業災損救助已經包括臍橙，而農會為了照顧農民，果實分級後，嚴選的果實價格會調高，減少農民損失。

農民羅先生表示，「變成從上面一拿下去就落果了。」

成功鎮農會推廣部主任邱昱誠則說，「品項好的、嚴選的就是大概1000到1200之間，1箱10斤的。」

但嚴選等級的臍橙幾乎被訂光。而同樣出產臍橙的東河鄉，果皮受損、落果也很嚴重，東河農會的購物網甚至建議不要送禮，但希望大家還是跟農民訂購，補貼農民辛苦1年的心血。

