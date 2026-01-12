臘八傳祝福 為辛勞員警注入暖心力量

MEITU 20260112 181236008

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於115年1月12日上午11時，迎來溫馨關懷行程，議員秦鉦偕同國際佛光會基隆安樂第三分會志工蒞臨派出所，致贈象徵祝福與關懷的臘八粥，為堅守崗位的執勤員警送上寒冬中的暖意。

由安樂派出所長陳品碩、副所長魏文章陪同接待，議員秦鉦與佛光會志工逐一致意，感謝基層員警長期在治安與交通第一線的辛勞付出。透過一碗熱騰騰的臘八粥，不僅傳遞節慶祝福，也象徵社會對警察工作的支持與肯定。

所長陳品碩表示，基層員警肩負守護市民安全的重責大任，勤務繁忙且責任重大，能在寒冬時節收到來自社會各界的關懷，讓同仁深感溫馨與鼓舞，並感謝議員秦鉦及國際佛光會基隆安樂第三分會以實際行動支持警察工作，展現警民攜手、關懷社區的正向力量，讓愛與溫暖在轄區中持續傳遞。