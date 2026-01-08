臘八粥暖醫院 佛光山攜手臺北醫院送祝福

（記者陳志仁／新北報導）氣溫驟降，衛生福利部臺北醫院8日攜手佛光山新莊擇善寺，提前舉辦「臘八節消災祈福法會暨贈粥活動」，精心熬煮 2,000 碗臘八粥；由住持妙進法師與鄭舜平院長共同分送給醫護人員、住院病友及就診民眾，在寒冬中傳遞溫暖與祝福。

圖／新莊擇善寺住持妙進法師（左）代表贈送2000碗臘八粥給臺北醫院醫護與病友，由鄭舜平院長（右）代表接受。（臺北醫院提供）

活動一早由擇善寺住持妙進法師帶領多位師兄、師姐，以大悲咒水結合多種食材，用心熬煮臘八粥；考量醫院病友多有身體不適，粥品特別調整為軟爛適口、營養且易消化，裝碗後即迅速送抵臺北醫院，確保送到醫護與民眾手中時仍保有溫度。

廣告 廣告

不少民眾接過臘八粥後深受感動，有人分享，「在醫院遇到臘八節活動，會忍不住停下來參加，是因為現場氣氛很好，聽師父開示、說話，還能吃到佛粥，身體跟心裡都好暖」；現場氣氛溫馨祥和，也讓醫院空間多了一份人文關懷。

妙進法師指出，佛祖在樹下悟道人人都有親近的佛性，跟聯合國17項永續經營不謀而合，包含消除貧窮、飢餓，提倡平等及多元夥伴關係；佛光山星雲大師長期提倡以臘八粥走入人群，讓民眾感受到佛法的溫暖、慈悲、普及化，與永續精神相互呼應。

臺北醫院院長鄭舜平說，感謝佛光山新莊擇善寺及國際佛光會中華總會長年與醫院合作，透過臘八節、浴佛節等活動，為醫護與病友注入心靈力量；這樣的跨界合作也展現社會共同守護健康與弱勢的能量，與醫院推動 ESG 永續理念相符，未來臺北醫院將持續落實永續行動，為社會帶來更多正向影響。

更多引新聞報導

臺北醫院31日起門診收據無紙化 就醫更便利兼顧減碳

非洲童聲唱進醫院 臺北醫院聖誕傳愛溫暖病友人心間

