臘八粥飄香十八載 惠中寺烏日分會寒冬暖警

▲惠中寺烏日分會贈臘八粥慰問辛勞烏日員警(圖／烏日警分局提供2026.1.22)

[NOWnews今日新聞] 農曆十二月初八臘八節將至，佛光山惠中寺烏日分會為感念佛陀成道精神，並慰勞基層警察辛勞，由佛光山惠中寺烏日分會長范裴羢率領義工頂著低溫，將130份現煮臘八粥送抵臺中市烏日警分局。這項溫暖傳統已持續18年，為冷冽寒冬注入一股強大暖流。

除了熱騰騰的臘八粥，佛光會也附上星雲大師「和諧共生、馬到成功」墨寶及福袋，祝福員警執勤平安。烏日警分局副分局長洪明強表示，近日強烈大陸冷氣團來襲，員警在低溫下執行治安維護與交通疏導工作極為辛勞，這碗粥不僅「暖身更暖心」，更象徵分局團隊各司其職、圓滿合作的精神。

惠中寺烏日分會長范裴羢說，為了讓員警品嚐到最佳口感，義工們從前一晚便開始備料、徹夜烹煮，趕在上午送達分局及各轄區派出所。她強調，警察全年無休守護市民，這份熱粥代表了廣大市民對警察健康的守護與祈求。烏日分局也藉此提醒同仁，冬季溫差大，執勤時務必加強保暖，以健康體魄保障市民生命財產安全。

「臘八粥」源於釋迦牟尼佛成道前感悟苦行之艱辛，後世遂於農曆十二月八日煮粥紀念。佛光會準備的臘八粥選用糯米、紅蘿蔔、松子、紅豆、白果、花生、蓮子、芋頭及青江菜等多元食材，象徵「多樣融合、圓滿如意」。​

