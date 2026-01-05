臘腸犬墜樓遭棄養 動保處重罰12.8萬、列黑名單：終身禁養犬貓

生活中心／林奇樺報導

臘腸犬剛被送往醫院時，因為疼痛不斷哀嚎。（圖／取自新北動保處）

新北市新莊區日前發生一起犬隻高處墜落重傷事件。一名邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨自留在尚未熟悉、且未設置防護措施的環境中，犬隻不慎自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場發出哀嚎聲響，樓下住戶聽聞後立即通報相關單位處理。

新北市政府動保處指出，犬隻送醫搶救後雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，未來恐有終身癱瘓風險。動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療與照護需求，但飼主未即時到院探視，也未妥善安排後續照護事宜。

廣告 廣告

動保處表示，經多日聯繫與查證，仍未見飼主履行基本照護責任，認定其對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。後續經新莊分局福營派出所通知飼主到案說明，動保處依相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

所幸經過治療後，臘腸犬的情緒較為穩定。（圖／取自新北動保處）

動保處進一步指出，本案飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事。依法裁處合計新台幣12萬8000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，同時列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

動保處也提醒，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，犬貓對陌生環境容易發生意外，民眾於搬遷或生活環境變動時，應事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，避免將寵物獨留於未設防的環境中。

更多三立新聞網報導

國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方

不滿美國活逮馬杜洛？習近平：單邊霸凌行徑衝擊國際秩序

批6位國軍退役高官為敵發聲 名導嗆「垃圾」：對不起同袍

政府發錢了！縣長親自宣布「父母最高領10萬」 資格一次看

